Баклажаны, запеченные с творожно-сырной начинкой

Когда, как не летом, разнообразить свой стол овощными блюдами. Если же в состав блюд, кроме того, входят зелень и сыр, то это уже три в одном.

Запеченные в духовке лодочки из баклажанов с нежной творожно-сырной начинкой – вкусное и полезное блюдо, с приготовление которого справится даже начинающая хозяйка. Это с начинкой для голубцов надо поиграться, а здесь достаточно просто смешать измельченные продукты.

Ингредиенты

4 баклажана

250 г творога

250 г твердого сыра

1 яйцо

2 зубка чеснока

укроп

базилик

черный молотый перец

соль

Приготовление

Вымытые баклажаны, не очищая и не отрезая хвостики, разрезать пополам вдоль и отварить в подсоленной воде в течение 15-20 минут.

Из остывших баклажанов приготовить лодочки, аккуратно вынув из них часть мякоти.

Сыр натереть на крупной терке, добавить творог, яйцо, растертую мякоть баклажанов, пропущенный через пресс чеснок, измельченную зелень, посолить, поперчить и хорошо вымешать.

Подготовленные лодочки начинить сырной массой и запекать 30 минут при 180°С.

На заметку

Баклажаны выбирайте молодые, упругие, средней величины и правильной формы.

В букет зелени для начинки можно добавить петрушку, кинзу, розмарин, тимьян. При отсутствии свежей зелени приправляйте начинку готовыми сухими смесями – итальянскими или прованскими травами, хмели-сунели.

Твердый сыр при желании можно заменить на рассольный – имеретинский, адыгейский или брынзу.

В качестве начинки можете использовать мясной фарш, курятину, овощи, грибы.

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