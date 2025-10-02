ТСН в социальных сетях

Рецепты
676
1 мин

Баклажаны, жаренные с луком: простой рецепт полезной закуски

Баклажаны, жаренные с луком, готовятся очень просто и быстро.

Екатерина Труш
30 минут
132 ккал
Баклажаны жареные с луком

Баклажаны жареные с луком / © Credits

Блюдо очень вкусное как в теплом, так и в холодном виде. Баклажаны могут быть как основным блюдом, так и гарниром к мясу или рыбе.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
лук репчатый
1 шт (крупный)
чеснок
1 зубчик
масло растительное
5 ст. л.
перец черный молотый
соль
петрушка

  1. У баклажан отрежьте края. Нарежьте небольшими кубиками и выложите в емкость. Посыпьте небольшим количеством соли, залейте холодной водой, накройте тарелкой и оставьте на 15-20 минут.

  2. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.

  3. Петрушку промойте и измельчите.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности.

  5. Баклажаны выложите в дуршлаг, промойте под проточной водой, слегка отожмите и выложите к луку. Обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, 15 минут. Посолите, поперчите, добавьте чеснок, посыпьте зеленью и готовьте еще на медленном огне 2-3 минуты.

Советы:

  • Зелень используйте по вкусу.

