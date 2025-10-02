- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 676
- Время на прочтение
- 1 мин
Баклажаны, жаренные с луком: простой рецепт полезной закуски
Баклажаны, жаренные с луком, готовятся очень просто и быстро.
Блюдо очень вкусное как в теплом, так и в холодном виде. Баклажаны могут быть как основным блюдом, так и гарниром к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт (крупный)
- чеснок
- 1 зубчик
- масло растительное
- 5 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- петрушка
-
У баклажан отрежьте края. Нарежьте небольшими кубиками и выложите в емкость. Посыпьте небольшим количеством соли, залейте холодной водой, накройте тарелкой и оставьте на 15-20 минут.
Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.
Петрушку промойте и измельчите.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности.
Баклажаны выложите в дуршлаг, промойте под проточной водой, слегка отожмите и выложите к луку. Обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, 15 минут. Посолите, поперчите, добавьте чеснок, посыпьте зеленью и готовьте еще на медленном огне 2-3 минуты.
Советы:
Зелень используйте по вкусу.