Бала Баяна: оригинальный рецепт десерта из TikTok

Кулинарные тренды появляются каждый день, и в последнее время среди них настоящей звездой стал десерт Бала Баяна.

Его нежный кокосовый вкус и хрустящая карамельная корочка не оставят равнодушными ценителей сладостей. Простой в приготовлении этот десерт, о котором рассказали на странице Valeriia Veligura, может стать прекрасной альтернативой всемирно известным "Рафаэлло" и "Баунти". Рецепт рассчитан на 15 конфет.

Ингредиенты Сгущенка 380 г Сливочное масло 50 г Кокосовая стружка 150 г Сахар 250 г Вода 75 мл Лимонный сок 1 час. л Краситель

Приготовление

В сотейнике соедините сгущенку, сливочное масло и кокосовую стружку. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивая, готовьте массу к загущению, примерно 7-10 мин. Снимите с огня, накройте пищевой пленкой и дайте остыть. Из подготовленной массы сформуйте 15 ровных шариков, вставьте шпажки или зубочистки, после чего поставьте их в морозильную камеру на 30 мин. При охлаждении конфет приготовьте карамель. В кастрюле смешайте сахар, воду, лимонный сок и по желанию добавьте краситель. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 7-8 мин. до получения карамельной консистенции. Снимите карамель с огня, аккуратно окуните замороженные конфеты в горячую массу, стараясь покрыть их равномерным слоем. Подготовленные конфеты положите в высокие стаканы или закрепите, воткнув в яблоко, например, и оставьте в прохладном месте до полного застывания (15-30 мин). После охлаждения десерт готов к подаче.

#украина #рецепт #вкусно #рек #хочуврек ♬ Little Things @yummy.lera Новый трендовый десерт — Бала Баяна, это круче, чем Рафаэло и Баунти 250 г сахара ✅ 75 мл воды ✅ 1 ч.л. лимонного сока ✅ краситель — по желанию Готовим: Соединяем сгущенку, масло и кокосовую стружку. Ставим на средний огонь и постоянно помешивая, держим до загущения массы (7-10 мин). Снимаем с огня, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть. Формируем 15 шариков, вставляем шпажки/зубочистки и убираем в морозилку на 30 мин. Когда конфеты заморозятся – начинаем готовить карамель. Сочетаем сахар, воду, лимонный сок и, по желанию, краситель. На среднем огне доводим до кипения и варим 7-8 минут. Снимаем с огня и погружаем конфеты. Ставим в высокие стаканы или втыкаем в яблоко. Даем застыть в холодном месте (15-30 мин). Подаем и наслаждаемся! Вкусного ⠀ #украинскийтекток

Изысканный вкус Бала Баяна не уступает знаменитым конфетам, а в его приготовлении не требуется много времени. Прекрасный выбор для домашнего угощения или как оригинальный подарок для близких.

Приятного аппетита!

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