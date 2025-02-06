Бананово-шоколадные кексы: рецепт идеального десерта

Этот простой рецепт бананово-шоколадных кексов позволяет насладиться настоящим вкусом домашнего десерта, который аппетитно выглядят и дарят незабываемые вкусовые эмоции.

Если вы ищете легкий и вкусный десерт, который будет идеально подходить к стакану холодного молока или какао, этот рецепт станет настоящим открытием. На странице stohantsevayuliia рассказали, как легко приготовить кексы дома, чтобы насладиться ароматным вкусом свежеиспеченной выпечки, которая сочетает нежность бананов, легкую сладость и шоколадный оттенок.

Ингредиенты Бананы 4 шт. Коричневый сахар 70 г Белый сахар 50 г Яйца 2 шт. Соль Ванильный экстракт Корица 1/2 ч.л Сода 1/2 ч.л Уксус 1 ст.л Орешки 50 г Шоколад 30 г Мука 220 г Сливочное масло 50 г

Приготовление

В большой миске смешайте все указанные ингредиенты, подавив спелые бананы. Добавьте яйца, щепотку соли, ванильный экстракт и корицу. Добавьте муку и растопленное масло, осторожно перемешивая все ингредиенты до однородной консистенции. Перед выпеканием подготовьте формы для кексов. В формы выкладывайте по 2 столовые ложки теста, не заполняя их до самого края. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте кексы в течение 25 мин. Время выпекания может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому проверьте готовность кексов деревянной шпажкой – если она выходит чистой, кексы готовы.

#кексы #бананавикексы #бананы ♬ оригинальный звук @stohantsevayuliia В миске я смешала все эти ингредиенты – бананы 4шт. – сахар 120г. (коричневый 70г. белый 50г.) – два яйца – щепотка соли – ванильный экстракт – корица 1/2ч.л. – сода 1/2ч.л. + уксус 1ст.л. – орешки 50г. – шоколад 30г. — мука 220г. — сливочное масло 50г. Выпекала в формах для кексов 25 мин. 180 градусов, духовка была уже разогретой. В формы я выкладываю по 2ст.л. теста, не до конца заполняю формы для кексов #рецепт

Легкое приготовление, качество ингредиентов и тщательно сбалансированные вкусы делают кексы идеальным вариантом для тех, кто хочет добавить яркие моменты в повседневную жизнь.

Приятного аппетита!

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