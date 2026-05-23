Бананово-шоколадный десерт: рецепт лакомства, которое можно приготовить за 15 минут

Приготовьте вкусный, полезный бананово-шоколадный десерт всего за 15 минут.

15 минут
250 ккал
Готовится из простых ингредиентов без добавления муки и выпекания в духовке.

Ингредиенты

бананы
2 шт.
ряженка
500 мл
какао-порошок
2 ст. л.
сахар
3 ст. л.
желатин
15 г
вода
60 мл

  1. Желатин залейте холодной водой, перемешайте и оставьте набухать до полного застывания.

  2. Бананы очистите, нарежьте на произвольные кусочки, выложите в блендер, добавьте ряженку, всыпьте какао-порошок, сахар и пробейте до однородной массы.

  3. Шоколад растворите на водяной бане, влейте тонкой струйкой в массу и перемешайте.

  4. Разлейте десерт в креманки или в стаканы и отправьте в холодильник до полного застывания на 2-3 часа.

Советы:

  • Желатин можно растворить в микроволновке.

