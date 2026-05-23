Бананово-шоколадный десерт: рецепт лакомства, которое можно приготовить за 15 минут
Приготовьте вкусный, полезный бананово-шоколадный десерт всего за 15 минут.
Готовится из простых ингредиентов без добавления муки и выпекания в духовке.
Ингредиенты
- бананы
- 2 шт.
- ряженка
- 500 мл
- какао-порошок
- 2 ст. л.
- сахар
- 3 ст. л.
- желатин
- 15 г
- вода
- 60 мл
Желатин залейте холодной водой, перемешайте и оставьте набухать до полного застывания.
Бананы очистите, нарежьте на произвольные кусочки, выложите в блендер, добавьте ряженку, всыпьте какао-порошок, сахар и пробейте до однородной массы.
Шоколад растворите на водяной бане, влейте тонкой струйкой в массу и перемешайте.
Разлейте десерт в креманки или в стаканы и отправьте в холодильник до полного застывания на 2-3 часа.
Советы:
Желатин можно растворить в микроволновке.
