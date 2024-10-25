Бананово-тыквенный кекс: рецепт ароматной выпечки

Этот рецепт очень прост и не требует особых кулинарных навыков, поэтому каждый сможет приготовить десерт дома.

Идеальный десерт к чаю, чтобы насладиться прохладными осенними вечерами – это бананово-тыквенный кекс от anita_wellness. Он сочетает сладость банана, легкий аромат тыквы и специй, придающих выпечке неповторимую уютную атмосферу.

Ингредиенты Тыква Бананы 2 шт. Яйца 2 шт. Пшеничная мука 1/2 стакана Мука зеленой гречи 1/2 стакана Специи по своему вкусу (кориандр, корица) Разрыхлитель 1 ч.л

Приготовление:

Запеките тыкву 30 мин при 180°C; Достаньте пюре из тыквы, добавьте бананы, яйца и взбейте блендером; В массу добавьте просеянную муку, разрыхлитель и специи, смешайте и выложите в форму. Выпекайте при 180°C 40-45 минут.

Советы:

После того, как кекс остынет, можно нарезать его на порционные кусочки. Для дополнительного аромата и сладости по желанию посыпьте верхушку сахарной пудрой или украсьте глазурью.

Бананово-тыквенный кекс может оставаться свежим несколько дней, если хранить его в герметичной упаковке при комнатной температуре. Если хотите, чтобы кекс хранился дольше, оберните его в пищевую пленку и поместите в холодильник.

Можете добавить в тесто горсть измельченных орехов, изюма или шоколадную крошку, чтобы добавить десерту новых вкусовых оттенков.

#полезное питание #тикварецепт #pumpkinseason #recipe #healthyrecipes ♬ оригинальный звук — Anita_wellness @anita_wellness Бананово-тыквенный кекс Ингредиенты: Тыква 2 банана 2 яйца 1/2 ст пшеничной муки 1/2 муки зеленой гречки (или пророщенной зеленой гречки) Специи по вкусу (корица, кориандр) Разрыхлитель 1 ч.л. Запекаем тыкву 30 мин на 180С. Достаем пюре из тыквы, добавляем бананы, яйца и взбиваем блендером. В массу добавляем просеянную муку, разрыхлитель и специи, смешиваем и выкладываем в форму. Запекаем при 180С 40-45 минут. Миксером взбиваю кокосовые сливки и украшаю сверху с орехами и коксовым сахаром (можно попробовать корицу или тростниковый сахар). Если вы нормально реагируете на молочный белок, можно использовать сливки из обычного молока. Вкусного✨ #рецепты

Бананово-тыквенный кекс – идеальное решение для тех, кто хочет насладиться домашним уютом и вкусной, ароматной выпечкой. Это рецепт, который с легкостью станет одним из вашим любимых.

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