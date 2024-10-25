Бананово-тыквенный кекс: рецепт ароматной выпечки

Этот рецепт очень прост и не требует особых кулинарных навыков, поэтому каждый сможет приготовить десерт дома.
Идеальный десерт к чаю, чтобы насладиться прохладными осенними вечерами – это бананово-тыквенный кекс от anita_wellness. Он сочетает сладость банана, легкий аромат тыквы и специй, придающих выпечке неповторимую уютную атмосферу.
Ингредиенты
- Тыква
- Бананы
- 2 шт.
- Яйца
- 2 шт.
- Пшеничная мука
- 1/2 стакана
- Мука зеленой гречи
- 1/2 стакана
- Специи по своему вкусу (кориандр, корица)
- Разрыхлитель
- 1 ч.л
Приготовление:
- Запеките тыкву 30 мин при 180°C;
- Достаньте пюре из тыквы, добавьте бананы, яйца и взбейте блендером;
- В массу добавьте просеянную муку, разрыхлитель и специи, смешайте и выложите в форму. Выпекайте при 180°C 40-45 минут.
Советы:
- После того, как кекс остынет, можно нарезать его на порционные кусочки. Для дополнительного аромата и сладости по желанию посыпьте верхушку сахарной пудрой или украсьте глазурью.
- Бананово-тыквенный кекс может оставаться свежим несколько дней, если хранить его в герметичной упаковке при комнатной температуре. Если хотите, чтобы кекс хранился дольше, оберните его в пищевую пленку и поместите в холодильник.
- Можете добавить в тесто горсть измельченных орехов, изюма или шоколадную крошку, чтобы добавить десерту новых вкусовых оттенков.
@anita_wellness Бананово-тыквенный кекс Ингредиенты: Тыква 2 банана 2 яйца 1/2 ст пшеничной муки 1/2 муки зеленой гречки (или пророщенной зеленой гречки) Специи по вкусу (корица, кориандр) Разрыхлитель 1 ч.л. Запекаем тыкву 30 мин на 180С. Достаем пюре из тыквы, добавляем бананы, яйца и взбиваем блендером. В массу добавляем просеянную муку, разрыхлитель и специи, смешиваем и выкладываем в форму. Запекаем при 180С 40-45 минут. Миксером взбиваю кокосовые сливки и украшаю сверху с орехами и коксовым сахаром (можно попробовать корицу или тростниковый сахар). Если вы нормально реагируете на молочный белок, можно использовать сливки из обычного молока. Вкусного✨ #рецепты #полезное питание #тикварецепт #pumpkinseason #recipe #healthyrecipes ♬ оригинальный звук — Anita_wellness
Бананово-тыквенный кекс – идеальное решение для тех, кто хочет насладиться домашним уютом и вкусной, ароматной выпечкой. Это рецепт, который с легкостью станет одним из вашим любимых.
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