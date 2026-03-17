Банановое масло instagram.com_eatingwell / © Instagram

Реклама

Банановое масло — новый хит среди завтраковых вкусностей. Оно не только имеет красивый вид на тосте, панкейках или печенье, но и дарит ощущение уюта и тепла, как настоящий домашний банановый хлеб. В этом рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell , сочетаются карамелизированные бананы и классические специи, а именно, корица и мускатный орех, которые делают вкус насыщенным, глубоким и действительно «вкусным как у мамы».

Ингредиенты несоленое сливочное масло 2 ч. л. спелый банан 1 шт. тёмный коричневый сахар 1 ст. л молотая корица 1 ч. л соль ¼ ч. л. молотый мускатный орех

Приготовление

Используйте спелый банан среднего размера, он должен быть ароматным, но не перезрелым. Разрежьте его на четыре части и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла с добавлением темного коричневого сахара. Осторожно перемешивайте, чтобы бананы не прилипли к сковороде, и переверните только один раз. Карамелизация длится около 10 мин, а в результате получите золотистые, мягкие кусочки с насыщенным ароматом. Переложите карамелизированные бананы в блендер и дайте им немного остыть. Затем добавьте щепотку корицы, мускатного ореха и немного соли для баланса вкуса. Добавьте половину стакана размягченного сливочного масла и измельчайте до кремовой текстуры. Должно получиться ароматное банановое масло, которое буквально тает во рту.

Банановое масло идеально сочетается с тостами из цельнозернового хлеба, панкейками, печеньем или даже крекерами. Его можно хранить в холодильнике несколько дней в герметичной баночке.

Это банановое масло — идеальный способ порадовать себя простым, но роскошным вкусом. Всего несколько ингредиентов и немного терпения и у вас дома появится маленький гастрономический шедевр, который точно станет любимцем всей семьи.