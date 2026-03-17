Банановое масло — рецепт сладкой намазки
Эта кремовая паста, которая сочетает вкус бананового хлеба и теплых специй, превращает любой завтрак в настоящее гастрономическое удовольствие.
Банановое масло — новый хит среди завтраковых вкусностей. Оно не только имеет красивый вид на тосте, панкейках или печенье, но и дарит ощущение уюта и тепла, как настоящий домашний банановый хлеб. В этом рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell, сочетаются карамелизированные бананы и классические специи, а именно, корица и мускатный орех, которые делают вкус насыщенным, глубоким и действительно «вкусным как у мамы».
Ингредиенты
- несоленое сливочное масло
- 2 ч. л.
- спелый банан
- 1 шт.
- тёмный коричневый сахар
- 1 ст. л
- молотая корица
- 1 ч. л
- соль
- ¼ ч. л.
- молотый мускатный орех
-
Приготовление
Используйте спелый банан среднего размера, он должен быть ароматным, но не перезрелым. Разрежьте его на четыре части и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла с добавлением темного коричневого сахара.
Осторожно перемешивайте, чтобы бананы не прилипли к сковороде, и переверните только один раз. Карамелизация длится около 10 мин, а в результате получите золотистые, мягкие кусочки с насыщенным ароматом.
Переложите карамелизированные бананы в блендер и дайте им немного остыть.
Затем добавьте щепотку корицы, мускатного ореха и немного соли для баланса вкуса.
Добавьте половину стакана размягченного сливочного масла и измельчайте до кремовой текстуры. Должно получиться ароматное банановое масло, которое буквально тает во рту.
Банановое масло идеально сочетается с тостами из цельнозернового хлеба, панкейками, печеньем или даже крекерами. Его можно хранить в холодильнике несколько дней в герметичной баночке.
Это банановое масло — идеальный способ порадовать себя простым, но роскошным вкусом. Всего несколько ингредиентов и немного терпения и у вас дома появится маленький гастрономический шедевр, который точно станет любимцем всей семьи.