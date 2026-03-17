ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Банановое масло — рецепт сладкой намазки

Эта кремовая паста, которая сочетает вкус бананового хлеба и теплых специй, превращает любой завтрак в настоящее гастрономическое удовольствие.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
430 ккал
Банановое масло instagram.com_eatingwell

Банановое масло instagram.com_eatingwell / © Instagram

Банановое масло — новый хит среди завтраковых вкусностей. Оно не только имеет красивый вид на тосте, панкейках или печенье, но и дарит ощущение уюта и тепла, как настоящий домашний банановый хлеб. В этом рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell, сочетаются карамелизированные бананы и классические специи, а именно, корица и мускатный орех, которые делают вкус насыщенным, глубоким и действительно «вкусным как у мамы».

Ингредиенты

несоленое сливочное масло
2 ч. л.
спелый банан
1 шт.
тёмный коричневый сахар
1 ст. л
молотая корица
1 ч. л
соль
¼ ч. л.
молотый мускатный орех

Приготовление

  1. Используйте спелый банан среднего размера, он должен быть ароматным, но не перезрелым. Разрежьте его на четыре части и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла с добавлением темного коричневого сахара.

  2. Осторожно перемешивайте, чтобы бананы не прилипли к сковороде, и переверните только один раз. Карамелизация длится около 10 мин, а в результате получите золотистые, мягкие кусочки с насыщенным ароматом.

  3. Переложите карамелизированные бананы в блендер и дайте им немного остыть.

  4. Затем добавьте щепотку корицы, мускатного ореха и немного соли для баланса вкуса.

  5. Добавьте половину стакана размягченного сливочного масла и измельчайте до кремовой текстуры. Должно получиться ароматное банановое масло, которое буквально тает во рту.

Банановое масло идеально сочетается с тостами из цельнозернового хлеба, панкейками, печеньем или даже крекерами. Его можно хранить в холодильнике несколько дней в герметичной баночке.

Это банановое масло — идеальный способ порадовать себя простым, но роскошным вкусом. Всего несколько ингредиентов и немного терпения и у вас дома появится маленький гастрономический шедевр, который точно станет любимцем всей семьи.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie