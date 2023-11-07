Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Банановые блинчики: рецепт для завтрака

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Банановые блинчики: рецепт для завтрака

Банановые блинчики / Фото: Credits

Для приготовления блинчиков используйте мягкие или перезрелые бананы. Тесто замешивается на молоке с бананами. Такие блинчики будут мягкими, сладкими с банановым ароматом. Подавайте их со сметаной или вареньем к кофе и чаю.

Ингредиенты

бананы
2 шт
мука
150 г
молоко
1 стакан
яйца
2 шт.
сахар
2 ст. л.
ванильный сахар
1 пакетик
растительное масло
2 ст. л.
соль
щепотка

Яйца, сахар и соль взбейте венчиком до образования пышной пены. Добавьте бананы, нарезанные кружками, взбейте венчиком. Влейте молоко, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку, ванильный сахар. Тесто перемешайте до однородности. Дайте постоять 10 минут.

Обжаривайте банановые блинчики на раскаленной и смазанной растительным маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Молоко используйте теплое.
  • Чтобы блинчики лучше переворачивались, смазывайте сковороду растительным маслом перед выпечкой каждого блина.
  • Тесто для блинчиков можно приготовить в блендере.

Читайте также: 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
93
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация