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Банановые призраки на Хэллоуин: рецепт фруктового десерта
Банановые привидения с шоколадными мордочками, зеленые кружочки киви и яркие мандариновые «тыковки» — десерт, который создаст хэллоуинское настроение за считанные минуты.
Хэллоуин — отличный повод превратить обычные продукты в маленькие кулинарные шедевры. И вовсе не обязательно готовить сложные торты, кексы или печенье с десятками ингредиентов. Иногда достаточно нескольких бананов, сочных мандаринов, киви и шоколада, чтобы на столе появилось целое фруктовое «страшно милое» угощение. На странице Snacks Wonders рассказали об идее фруктовых канапе в виде привидений.
Ингредиенты
- спелые, но плотные бананы
- 3 шт.
- киви
- 3 шт.
- мандарины
- 3 шт.
- растопленный шоколад
- ¼ стакана
- кокосовое масло
- 1 ч. л.
Приготовление
Вымойте киви, очистите его и нарежьте кружочками.
Выложите их на большую тарелку или доску, оставив немного места между кусочками.
Мандарины очистите от кожуры и разрежьте пополам.
Растопите шоколад в микроволновой печи короткими интервалами, каждый раз перемешивая. По желанию добавьте чайную ложку кокосового масла, чтобы сделать его более жидким и удобным для украшения.
Полейте кружочки киви небольшим количеством растопленного шоколада.
Разложите подготовленные мандарины поверх фруктовой основы, пока шоколад ещё не застыл.
Очистите бананы и разрежьте пополам.
Выложите бананы поверх мандаринов.
Перелейте растопленный шоколад в маленький кондитерский мешок или воспользуйтесь зубочисткой.
Нарисуйте на бананах глаза и рот — улыбающийся, удивлённый или немного жутковатый.
Дайте шоколаду застыть и можно подавать к столу.
Банановые привидения — доказательство того, что праздничный десерт не обязательно должен быть сложным или требовать целого дня, проведённого на кухне. Несколько простых ингредиентов, растопленный шоколад, немного творчества — и обычные фрукты превращаются в весёлое хэллоуинское лакомство.