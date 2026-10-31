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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Банановые призраки на Хэллоуин: рецепт фруктового десерта

Банановые привидения с шоколадными мордочками, зеленые кружочки киви и яркие мандариновые «тыковки» — десерт, который создаст хэллоуинское настроение за считанные минуты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
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Банановые призраки instagram.com_snackswonders

Банановые призраки instagram.com_snackswonders / © Instagram

Хэллоуин — отличный повод превратить обычные продукты в маленькие кулинарные шедевры. И вовсе не обязательно готовить сложные торты, кексы или печенье с десятками ингредиентов. Иногда достаточно нескольких бананов, сочных мандаринов, киви и шоколада, чтобы на столе появилось целое фруктовое «страшно милое» угощение. На странице Snacks Wonders рассказали об идее фруктовых канапе в виде привидений.

Ингредиенты

спелые, но плотные бананы
3 шт.
киви
3 шт.
мандарины
3 шт.
растопленный шоколад
¼ стакана
кокосовое масло
1 ч. л.

Приготовление

  1. Вымойте киви, очистите его и нарежьте кружочками.

  2. Выложите их на большую тарелку или доску, оставив немного места между кусочками.

  3. Мандарины очистите от кожуры и разрежьте пополам.

  4. Растопите шоколад в микроволновой печи короткими интервалами, каждый раз перемешивая. По желанию добавьте чайную ложку кокосового масла, чтобы сделать его более жидким и удобным для украшения.

  5. Полейте кружочки киви небольшим количеством растопленного шоколада.

  6. Разложите подготовленные мандарины поверх фруктовой основы, пока шоколад ещё не застыл.

  7. Очистите бананы и разрежьте пополам.

  8. Выложите бананы поверх мандаринов.

  9. Перелейте растопленный шоколад в маленький кондитерский мешок или воспользуйтесь зубочисткой.

  10. Нарисуйте на бананах глаза и рот — улыбающийся, удивлённый или немного жутковатый.

  11. Дайте шоколаду застыть и можно подавать к столу.

Банановые привидения — доказательство того, что праздничный десерт не обязательно должен быть сложным или требовать целого дня, проведённого на кухне. Несколько простых ингредиентов, растопленный шоколад, немного творчества — и обычные фрукты превращаются в весёлое хэллоуинское лакомство.

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