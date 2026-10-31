Банановые призраки на Хэллоуин: рецепт фруктового десерта

Банановые призраки instagram.com_snackswonders / © Instagram

Реклама

Хэллоуин — отличный повод превратить обычные продукты в маленькие кулинарные шедевры. И вовсе не обязательно готовить сложные торты, кексы или печенье с десятками ингредиентов. Иногда достаточно нескольких бананов, сочных мандаринов, киви и шоколада, чтобы на столе появилось целое фруктовое «страшно милое» угощение. На странице Snacks Wonders рассказали об идее фруктовых канапе в виде привидений.

Ингредиенты спелые, но плотные бананы 3 шт. киви 3 шт. мандарины 3 шт. растопленный шоколад ¼ стакана кокосовое масло 1 ч. л.

Приготовление

Вымойте киви, очистите его и нарежьте кружочками. Выложите их на большую тарелку или доску, оставив немного места между кусочками. Мандарины очистите от кожуры и разрежьте пополам. Растопите шоколад в микроволновой печи короткими интервалами, каждый раз перемешивая. По желанию добавьте чайную ложку кокосового масла, чтобы сделать его более жидким и удобным для украшения. Полейте кружочки киви небольшим количеством растопленного шоколада. Разложите подготовленные мандарины поверх фруктовой основы, пока шоколад ещё не застыл. Очистите бананы и разрежьте пополам. Выложите бананы поверх мандаринов. Перелейте растопленный шоколад в маленький кондитерский мешок или воспользуйтесь зубочисткой. Нарисуйте на бананах глаза и рот — улыбающийся, удивлённый или немного жутковатый. Дайте шоколаду застыть и можно подавать к столу.

Банановые привидения — доказательство того, что праздничный десерт не обязательно должен быть сложным или требовать целого дня, проведённого на кухне. Несколько простых ингредиентов, растопленный шоколад, немного творчества — и обычные фрукты превращаются в весёлое хэллоуинское лакомство.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров