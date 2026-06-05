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Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
1 мин

Банановые вафли: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Банановые вафли готовятся очень просто и быстро — это идеальная выпечка на скорую руку.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
185 ккал
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Банановые вафли

Банановые вафли / © Credits

Десерт отлично подойдет для завтрака или легкого перекуса. Дополните вафли свежими ягодами, взбитыми сливками, шариками ванильного мороженого или просто полейте растопленным шоколадом.

Ингредиенты

мука пшеничная
150 г
яйца куриные
3 шт.
бананы
2 шт.
сахар
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
сливочное масло
40 г
ванильный сахар
1 ст. л.
корица молотая
½ ч. л.
соль
щепотка
растительное масло

  1. Бананы очистите, разломайте на кусочки, выложите в чашу блендера и измельчите, затем добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, корицу и миксером взбейте до пышного состояния, влейте растопленное, теплое сливочное масло, перемешайте.

  2. В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, щепотку соли. Постепенно всыпьте сухую массу в чашу блендера и взбейте миксером.

  3. Вафельницу хорошо разогрейте, смажьте (один раз) слегка, растительным маслом и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Советы:

  • Бананы используйте переспелые.

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