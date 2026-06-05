- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Время на прочтение
- 1 мин
Банановые вафли: рецепт вкусного и быстрого завтрака
Банановые вафли готовятся очень просто и быстро — это идеальная выпечка на скорую руку.
Десерт отлично подойдет для завтрака или легкого перекуса. Дополните вафли свежими ягодами, взбитыми сливками, шариками ванильного мороженого или просто полейте растопленным шоколадом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- бананы
- 2 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сливочное масло
- 40 г
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- корица молотая
- ½ ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
-
Бананы очистите, разломайте на кусочки, выложите в чашу блендера и измельчите, затем добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, корицу и миксером взбейте до пышного состояния, влейте растопленное, теплое сливочное масло, перемешайте.
В миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, щепотку соли. Постепенно всыпьте сухую массу в чашу блендера и взбейте миксером.
Вафельницу хорошо разогрейте, смажьте (один раз) слегка, растительным маслом и выпекайте вафли до золотистого цвета.
Советы:
Бананы используйте переспелые.