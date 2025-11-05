Банановый хлеб с клубникой и белым шоколадом: рецепт оригинальной выпечки

Банановый хлеб с клубникой и белым шоколадом instagram.comvalya__saenko / © Instagram

Фудблогерка Валентина Саенко, известная своими оригинальными сладкими рецептами, поделилась вариацией любимого классического десерта — банановым хлебом с клубникой и белым шоколадом. Простой, ароматный, влажный и одновременно нежный, этот сладкий хлеб влюбляет из первого кусочка.

Главный ингредиент — уже переспевшие бананы. Именно они придают выпечке природную сладость, нежную текстуру и насыщенный аромат. Добавьте к этому масло, белый шоколад и свежую клубнику и получите десерт, балансирующий между классикой и летним флером.

Ингредиенты Сливочное масло 120г Сахар 200г Яйца 2 шт. Бананы 3 шт. Мука 250г Клубника 200г Белый шоколад 100г Сода 1ч. л Разрыхлитель 5г

Приготовление

Взбейте масло с сахаром до белого пышного состояния. По одному добавьте яйца, продолжайте взбивать после каждого. Масса должна стать однородной и блестящей. Добавьте банановое пюре. Всыпьте муку, соду и разрыхлитель. Осторожно перемешайте. Добавьте белый шоколад и клубнику, предварительно усыпанную мукой, чтобы не опустилась на дно во время выпечки. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Декорируйте сверху ломтиками банана и остальными белыми шоколадами. Выпекайте при температуре при 180°C около 60 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой, она должна получаться сухой, но сам хлебчик остается влажным внутри.

Дайте хлебу полностью остыть перед тем, как извлекать его из формы, так он не сломается и сохранит идеальную текстуру.

Советы

Если клубника не сезонная, можно заменить ее замороженной или даже малиной.

Для насыщенного вкуса добавьте немного ванили или корицы.

А чтобы хлеб выглядел хорошо, посыпьте верх лепестками миндаля или сахарной пудрой.

Если у вас есть три перезрелых банана — это не проблема, а повод для радости, ведь именно из них рождается самый вкусный банановый хлеб.