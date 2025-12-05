ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Банановый пудинг с клубникой и чизкейком: десерт, который покоряет с первой ложки

Есть десерты, которые выглядят словно со страниц модного журнала и одновременно такие вкусные, что невозможно остановиться после первого кусочка. Банановый пудинг с клубникой и чизкейком — именно такой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Банановый пудинг с клубникой и чизкейком tiktok.com_@thesapor

Банановый пудинг с клубникой и чизкейком tiktok.com_@thesapor

Это сладкое сочетание нежного пудинга, свежих фруктов, хрустящего печенья и кусочков кремового чизкейка создает взрыв вкуса, который идеально подходит для любой вечеринки, семейного вечера или просто как маленькое наслаждение для себя, а о его рецепте рассказали на странице the sapor.

Ингредиенты

французский ванильный пудинг
1 пакет
чизкейк пудинг
1 пакет
холодное молоко
4 стакана (около 1 л)
сгущённое молоко
1 банка
ванильный экстракт
2 ч. л.
жирные сливки
450 мл
сахарная пудра
45 г
ваниль
1 ч. л
крупные бананы
4 шт.
клубника
450 г
печенье
190 г
ванильное печенье
160 г
классический чизкейк
450 г
клубничный сироп

Приготовление

  1. В большой миске смешайте банку сгущенного молока с холодным молоком и тщательно взбейте венчиком.

  2. Добавьте пакет французского ванильного пудинга и пакет чизкейкового пудинга, смешайте до однородности. Накройте и поставьте в холодильник на 25 мин.

  3. В отдельной миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков.

  4. Достаньте пудинг из холодильника и осторожно введите в него взбитые сливки, по чуть-чуть, чтобы масса оставалась нежной и воздушной.

  5. Большую форму для десерта выстелите слоем смешанного печенья.

  6. Выложите слой пудинга, равномерно распределите. Добавьте клубнику, бананы, крошки печенья, кусочки чизкейка и немного клубничного сиропа. Повторяйте слои по желанию.

  7. Завершите пудинг остатками пудинговой массы, добавьте клубничный сироп и осторожно разведите его ложкой для нежных узоров.

  8. Накройте и поставьте в холодильник на ночь, так десерт станет еще более нежным и насыщенным вкусом.

  9. Перед подачей украсьте остатками печенья, кусочками чизкейка, ягодами и дополнительным сиропом.

Банановый пудинг с клубникой и чизкейком — это не просто десерт, это маленький праздничный ритуал. Его приготовление дарит удовольствие, а подача — настоящее наслаждение глазам и вкусовым рецепторам. Он сочетает в себе текстуры и вкусы: нежный пудинг, сладкие фрукты, хрустящее печенье и кремовый чизкейк.

Даже если вы не готовите каждый день, этот десерт легко превратить в звезду любого стола, которая точно поразит гостей или близких. Попробуйте и убедитесь, что праздник начинается с десерта.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie