Банановый пудинг с клубникой и чизкейком: десерт, который покоряет с первой ложки

Банановый пудинг с клубникой и чизкейком tiktok.com_@thesapor

Это сладкое сочетание нежного пудинга, свежих фруктов, хрустящего печенья и кусочков кремового чизкейка создает взрыв вкуса, который идеально подходит для любой вечеринки, семейного вечера или просто как маленькое наслаждение для себя, а о его рецепте рассказали на странице the sapor.

Ингредиенты французский ванильный пудинг 1 пакет чизкейк пудинг 1 пакет холодное молоко 4 стакана (около 1 л) сгущённое молоко 1 банка ванильный экстракт 2 ч. л. жирные сливки 450 мл сахарная пудра 45 г ваниль 1 ч. л крупные бананы 4 шт. клубника 450 г печенье 190 г ванильное печенье 160 г классический чизкейк 450 г клубничный сироп

Приготовление

В большой миске смешайте банку сгущенного молока с холодным молоком и тщательно взбейте венчиком. Добавьте пакет французского ванильного пудинга и пакет чизкейкового пудинга, смешайте до однородности. Накройте и поставьте в холодильник на 25 мин. В отдельной миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков. Достаньте пудинг из холодильника и осторожно введите в него взбитые сливки, по чуть-чуть, чтобы масса оставалась нежной и воздушной. Большую форму для десерта выстелите слоем смешанного печенья. Выложите слой пудинга, равномерно распределите. Добавьте клубнику, бананы, крошки печенья, кусочки чизкейка и немного клубничного сиропа. Повторяйте слои по желанию. Завершите пудинг остатками пудинговой массы, добавьте клубничный сироп и осторожно разведите его ложкой для нежных узоров. Накройте и поставьте в холодильник на ночь, так десерт станет еще более нежным и насыщенным вкусом. Перед подачей украсьте остатками печенья, кусочками чизкейка, ягодами и дополнительным сиропом.

Банановый пудинг с клубникой и чизкейком — это не просто десерт, это маленький праздничный ритуал. Его приготовление дарит удовольствие, а подача — настоящее наслаждение глазам и вкусовым рецепторам. Он сочетает в себе текстуры и вкусы: нежный пудинг, сладкие фрукты, хрустящее печенье и кремовый чизкейк.

Даже если вы не готовите каждый день, этот десерт легко превратить в звезду любого стола, которая точно поразит гостей или близких. Попробуйте и убедитесь, что праздник начинается с десерта.