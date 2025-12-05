- Дата публикации
Банановый пудинг с клубникой и чизкейком: десерт, который покоряет с первой ложки
Есть десерты, которые выглядят словно со страниц модного журнала и одновременно такие вкусные, что невозможно остановиться после первого кусочка. Банановый пудинг с клубникой и чизкейком — именно такой.
Это сладкое сочетание нежного пудинга, свежих фруктов, хрустящего печенья и кусочков кремового чизкейка создает взрыв вкуса, который идеально подходит для любой вечеринки, семейного вечера или просто как маленькое наслаждение для себя, а о его рецепте рассказали на странице the sapor.
Ингредиенты
- французский ванильный пудинг
- 1 пакет
- чизкейк пудинг
- 1 пакет
- холодное молоко
- 4 стакана (около 1 л)
- сгущённое молоко
- 1 банка
- ванильный экстракт
- 2 ч. л.
- жирные сливки
- 450 мл
- сахарная пудра
- 45 г
- ваниль
- 1 ч. л
- крупные бананы
- 4 шт.
- клубника
- 450 г
- печенье
- 190 г
- ванильное печенье
- 160 г
- классический чизкейк
- 450 г
- клубничный сироп
-
Приготовление
В большой миске смешайте банку сгущенного молока с холодным молоком и тщательно взбейте венчиком.
Добавьте пакет французского ванильного пудинга и пакет чизкейкового пудинга, смешайте до однородности. Накройте и поставьте в холодильник на 25 мин.
В отдельной миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и ванильным экстрактом до устойчивых пиков.
Достаньте пудинг из холодильника и осторожно введите в него взбитые сливки, по чуть-чуть, чтобы масса оставалась нежной и воздушной.
Большую форму для десерта выстелите слоем смешанного печенья.
Выложите слой пудинга, равномерно распределите. Добавьте клубнику, бананы, крошки печенья, кусочки чизкейка и немного клубничного сиропа. Повторяйте слои по желанию.
Завершите пудинг остатками пудинговой массы, добавьте клубничный сироп и осторожно разведите его ложкой для нежных узоров.
Накройте и поставьте в холодильник на ночь, так десерт станет еще более нежным и насыщенным вкусом.
Перед подачей украсьте остатками печенья, кусочками чизкейка, ягодами и дополнительным сиропом.
Банановый пудинг с клубникой и чизкейком — это не просто десерт, это маленький праздничный ритуал. Его приготовление дарит удовольствие, а подача — настоящее наслаждение глазам и вкусовым рецепторам. Он сочетает в себе текстуры и вкусы: нежный пудинг, сладкие фрукты, хрустящее печенье и кремовый чизкейк.
Даже если вы не готовите каждый день, этот десерт легко превратить в звезду любого стола, которая точно поразит гостей или близких. Попробуйте и убедитесь, что праздник начинается с десерта.