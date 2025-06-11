Банановый торт без выпекания: рецепт на скорую руку

tiktok.comann_.food Банановый торт из печенья

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Сегодня предлагаем вам легкий рецепт бананового торта без выпечки, который можно приготовить буквально за 15–20 минут. А уже за ночь в холодильнике он превратится в настоящий нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол. о рецепте его приготовления рассказали на странице ann_.food.

Ингредиенты Сметана 20% 500г Вареное сгущенное молоко 300г Печенье (любое: белое, шоколадное или микс) 150г Бананы спелые 2шт. Желатин 25г Вода холодная 120 мл Какао

Приготовление

В небольшую миску высыпьте желатин и залейте холодной водой. Оставьте на 10–15 мин для набухания. В отдельной глубокой миске соедините сметану и вареную сгущенку. Перебейте смесь погружным блендером до получения гладкой, однородной массы. Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Печенье измельчите руками или ножом на небольшие кусочки. В сметанно-сгущенное основание влейте теплый желатин, перемешайте до однородности. Добавьте бананы и измельченное печенье. Форму для торта застелите пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте полученную массу, разровняйте поверхность лопаткой. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь. Перед подачей достаньте торт с формы, снимите пергамент. Посыпьте поверхность какао через ситечко.

Советы

Если вы хотите более выразительной структуры, можете добавить горсть измельченных грецких орехов, фундука или миндаля.

Чтобы вкус стал шоколадным, добавьте в основу 1-2 ст. л какао во время взбивания сметаны со сгущенкой.

Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом.