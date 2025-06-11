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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Банановый торт без выпекания: рецепт на скорую руку

Иногда хочется чего-нибудь сладкого, но совсем нет желания стоять у духовки или тратить врнемя на сложное выпекание. В таких случаях на помощь приходят быстрые в приготовлении, но вкусные десерты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
tiktok.comann_.food Банановый торт из печенья

tiktok.comann_.food Банановый торт из печенья

Сегодня предлагаем вам легкий рецепт бананового торта без выпечки, который можно приготовить буквально за 15–20 минут. А уже за ночь в холодильнике он превратится в настоящий нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол. о рецепте его приготовления рассказали на странице ann_.food.

Ингредиенты

Сметана 20%
500г
Вареное сгущенное молоко
300г
Печенье (любое: белое, шоколадное или микс)
150г
Бананы спелые
2шт.
Желатин
25г
Вода холодная
120 мл
Какао

Приготовление

  1. В небольшую миску высыпьте желатин и залейте холодной водой. Оставьте на 10–15 мин для набухания.

  2. В отдельной глубокой миске соедините сметану и вареную сгущенку. Перебейте смесь погружным блендером до получения гладкой, однородной массы.

  3. Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.

  4. Печенье измельчите руками или ножом на небольшие кусочки.

  5. В сметанно-сгущенное основание влейте теплый желатин, перемешайте до однородности. Добавьте бананы и измельченное печенье.

  6. Форму для торта застелите пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте полученную массу, разровняйте поверхность лопаткой. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь.

  7. Перед подачей достаньте торт с формы, снимите пергамент. Посыпьте поверхность какао через ситечко.

Советы

  • Если вы хотите более выразительной структуры, можете добавить горсть измельченных грецких орехов, фундука или миндаля.

  • Чтобы вкус стал шоколадным, добавьте в основу 1-2 ст. л какао во время взбивания сметаны со сгущенкой.

Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом.

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