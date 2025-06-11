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Банановый торт без выпекания: рецепт на скорую руку
Иногда хочется чего-нибудь сладкого, но совсем нет желания стоять у духовки или тратить врнемя на сложное выпекание. В таких случаях на помощь приходят быстрые в приготовлении, но вкусные десерты.
Сегодня предлагаем вам легкий рецепт бананового торта без выпечки, который можно приготовить буквально за 15–20 минут. А уже за ночь в холодильнике он превратится в настоящий нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол. о рецепте его приготовления рассказали на странице ann_.food.
Ингредиенты
- Сметана 20%
- 500г
- Вареное сгущенное молоко
- 300г
- Печенье (любое: белое, шоколадное или микс)
- 150г
- Бананы спелые
- 2шт.
- Желатин
- 25г
- Вода холодная
- 120 мл
- Какао
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Приготовление
В небольшую миску высыпьте желатин и залейте холодной водой. Оставьте на 10–15 мин для набухания.
В отдельной глубокой миске соедините сметану и вареную сгущенку. Перебейте смесь погружным блендером до получения гладкой, однородной массы.
Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
Печенье измельчите руками или ножом на небольшие кусочки.
В сметанно-сгущенное основание влейте теплый желатин, перемешайте до однородности. Добавьте бананы и измельченное печенье.
Форму для торта застелите пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте полученную массу, разровняйте поверхность лопаткой. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь.
Перед подачей достаньте торт с формы, снимите пергамент. Посыпьте поверхность какао через ситечко.
Советы
Если вы хотите более выразительной структуры, можете добавить горсть измельченных грецких орехов, фундука или миндаля.
Чтобы вкус стал шоколадным, добавьте в основу 1-2 ст. л какао во время взбивания сметаны со сгущенкой.
Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом.