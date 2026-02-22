ТСН в социальных сетях

Бандуряники с грибами — рецепт ароматного украинского блюда

Хрустящие снаружи, нежные внутри и с ароматной грибной начинкой — бандуряники снова в тренде.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Украинская кухня сегодня — это не только память детства, но и простор для креатива. Привычные деруны могут зазвучать по-новому, если добавить немного фантазии, грибную начинку со сливками и запечь все это в удобном формате порционных корзин. Именно так рождаются бандуряники — блюдо, которое хочется готовить, фотографировать и подавать со сметаной и хорошим настроением. Фудблогерка inna_pro.food, как превратить простое картофельное блюдо в эффектный ужин, от которого «соседи стучат в дверь» по рецепту.

Ингредиенты

Для картофельной основы

  • Картофель 3-4 шт.

  • Лук 1 шт.

  • Яйцо 1 шт.

  • Соль

  • Перец

Важно: муку не добавляем и картофель не отжимаем, благодаря этому драники остаются нежными и не «забитыми».

Для начинки

  • Лук 1 шт.

  • Шампиньоны 6-7 шт.

  • Сливки 50 мл

  • Сыр

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Картофель и лук натираем на крупной терке, добавляем яйцо, соль и перец.

  2. Хорошо перемешиваем, масса должна быть сочной и ароматной.

  3. На разогретой сковороде жарим драники до золотистой корочки с обеих сторон.

  4. Грибы нарезаем слайсами, лук — полукольцами.

  5. Обжариваем до красивого карамельного цвета.

  6. Вливаем сливки и тушим до загустения. Начинка получается нежной, кремовой и очень ароматной.

  7. Формочки легко сделать из фольги, в каждую форму выкладываем дерун, грибную начинку, сыр и еще один дерун.

  8. Сверху посыпаем тертым твердым сыром.

  9. Выкладываем бандуряники в аэрогриль или духовку, предварительно застеленную пергаментом.

  10. Запекаем 10 мин при 200°C.

Сыр плавится, деруны становятся еще более хрустящими, а аромат — такой, что долго ждать гостей не придется.

Подача

Обязательно — со сметаной и по желанию можно добавить:

  • зелень

  • чесночный соус

  • немного черного перца или муската

Бандуряники — это пример того, как традиционная украинская кухня легко адаптируется к современному ритму жизни. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и уюта.

Кстати, каждый регион называет это блюдо по-своему — деруны, пляцки, тертюхи, однако суть одна.

