Бандуряники с грибами — рецепт ароматного украинского блюда
Хрустящие снаружи, нежные внутри и с ароматной грибной начинкой — бандуряники снова в тренде.
Украинская кухня сегодня — это не только память детства, но и простор для креатива. Привычные деруны могут зазвучать по-новому, если добавить немного фантазии, грибную начинку со сливками и запечь все это в удобном формате порционных корзин. Именно так рождаются бандуряники — блюдо, которое хочется готовить, фотографировать и подавать со сметаной и хорошим настроением. Фудблогерка inna_pro.food, как превратить простое картофельное блюдо в эффектный ужин, от которого «соседи стучат в дверь» по рецепту.
Ингредиенты
Для картофельной основы
Картофель 3-4 шт.
Лук 1 шт.
Яйцо 1 шт.
Соль
Перец
Важно: муку не добавляем и картофель не отжимаем, благодаря этому драники остаются нежными и не «забитыми».
Для начинки
Лук 1 шт.
Шампиньоны 6-7 шт.
Сливки 50 мл
Сыр
Соль
Перец
Приготовление
Картофель и лук натираем на крупной терке, добавляем яйцо, соль и перец.
Хорошо перемешиваем, масса должна быть сочной и ароматной.
На разогретой сковороде жарим драники до золотистой корочки с обеих сторон.
Грибы нарезаем слайсами, лук — полукольцами.
Обжариваем до красивого карамельного цвета.
Вливаем сливки и тушим до загустения. Начинка получается нежной, кремовой и очень ароматной.
Формочки легко сделать из фольги, в каждую форму выкладываем дерун, грибную начинку, сыр и еще один дерун.
Сверху посыпаем тертым твердым сыром.
Выкладываем бандуряники в аэрогриль или духовку, предварительно застеленную пергаментом.
Запекаем 10 мин при 200°C.
Сыр плавится, деруны становятся еще более хрустящими, а аромат — такой, что долго ждать гостей не придется.
Подача
Обязательно — со сметаной и по желанию можно добавить:
зелень
чесночный соус
немного черного перца или муската
Бандуряники — это пример того, как традиционная украинская кухня легко адаптируется к современному ритму жизни. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и уюта.
Кстати, каждый регион называет это блюдо по-своему — деруны, пляцки, тертюхи, однако суть одна.