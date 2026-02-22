Бандуряники tiktok.com_@inna_pro.food

Реклама

Украинская кухня сегодня — это не только память детства, но и простор для креатива. Привычные деруны могут зазвучать по-новому, если добавить немного фантазии, грибную начинку со сливками и запечь все это в удобном формате порционных корзин. Именно так рождаются бандуряники — блюдо, которое хочется готовить, фотографировать и подавать со сметаной и хорошим настроением. Фудблогерка inna_pro.food, как превратить простое картофельное блюдо в эффектный ужин, от которого «соседи стучат в дверь» по рецепту.

Ингредиенты

Для картофельной основы

Картофель 3-4 шт.

Лук 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Соль

Перец

Важно: муку не добавляем и картофель не отжимаем, благодаря этому драники остаются нежными и не «забитыми».

Для начинки

Лук 1 шт.

Шампиньоны 6-7 шт.

Сливки 50 мл

Сыр

Соль

Перец

Приготовление

Картофель и лук натираем на крупной терке, добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем, масса должна быть сочной и ароматной. На разогретой сковороде жарим драники до золотистой корочки с обеих сторон. Грибы нарезаем слайсами, лук — полукольцами. Обжариваем до красивого карамельного цвета. Вливаем сливки и тушим до загустения. Начинка получается нежной, кремовой и очень ароматной. Формочки легко сделать из фольги, в каждую форму выкладываем дерун, грибную начинку, сыр и еще один дерун. Сверху посыпаем тертым твердым сыром. Выкладываем бандуряники в аэрогриль или духовку, предварительно застеленную пергаментом. Запекаем 10 мин при 200°C.

Сыр плавится, деруны становятся еще более хрустящими, а аромат — такой, что долго ждать гостей не придется.

Реклама

Подача

Обязательно — со сметаной и по желанию можно добавить:

зелень

чесночный соус

немного черного перца или муската

Бандуряники — это пример того, как традиционная украинская кухня легко адаптируется к современному ритму жизни. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и уюта.

Кстати, каждый регион называет это блюдо по-своему — деруны, пляцки, тертюхи, однако суть одна.