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Банош из кукурузной крупы со шкварками: традиционный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Банош из кукурузной крупы со шкварками: традиционный рецепт

Банош из кукурузной крупы со шкварками / Фото: Credits

Банош - кукурузная каша, которую традиционно готовят на западе Украины. Особенность приготовления в том, что кашу нужно перемешивать только деревянной ложкой и только в одном направлении.

Это ароматная, густая каша из кукурузной крупы, сваренная на молоке с добавлением домашней сметаны.

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа (мелкая) – 200 г
  • молоко – 400 г
  • сметана – 500 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • сало – 200 г
  • брынза
  • зелень (укроп, петрушка)
  • соль

Приготовление

В сотейник с толстым дном вылейте сметану, молоко. Добавьте соль и сахар. Доведите до кипения. Тонкой струйкой всыпайте кукурузную крупу, постоянно помешивая деревянной ложкой в одном направлении. Убавьте огонь до минимума, кашу непрерывно помешивайте. Через 5-8 минут на поверхности каши выступит масло, в этот момент снимите сотейник с плиты.  Накройте крышкой и дайте настояться десять минут.

Сало нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.

Готовую кашу выложите на тарелку, сверху добавьте шкварки и посыпьте брынзой и зеленью.

Советы

  • Брынзу желательно использовать из овечьего молока.
  • Молоко берите любой жирности.
  • Сало используйте с прослойкой мяса.
  • Кашу хорошо готовить в казане.

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Дата публикации
Просмотры
135
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