Банош из кукурузной крупы со шкварками: традиционный рецепт

Банош - кукурузная каша, которую традиционно готовят на западе Украины. Особенность приготовления в том, что кашу нужно перемешивать только деревянной ложкой и только в одном направлении.
Это ароматная, густая каша из кукурузной крупы, сваренная на молоке с добавлением домашней сметаны.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа (мелкая) – 200 г
- молоко – 400 г
- сметана – 500 г
- сахар – 1 ч. л.
- сало – 200 г
- брынза
- зелень (укроп, петрушка)
- соль
Приготовление
В сотейник с толстым дном вылейте сметану, молоко. Добавьте соль и сахар. Доведите до кипения. Тонкой струйкой всыпайте кукурузную крупу, постоянно помешивая деревянной ложкой в одном направлении. Убавьте огонь до минимума, кашу непрерывно помешивайте. Через 5-8 минут на поверхности каши выступит масло, в этот момент снимите сотейник с плиты. Накройте крышкой и дайте настояться десять минут.
Сало нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
Готовую кашу выложите на тарелку, сверху добавьте шкварки и посыпьте брынзой и зеленью.
Советы
- Брынзу желательно использовать из овечьего молока.
- Молоко берите любой жирности.
- Сало используйте с прослойкой мяса.
- Кашу хорошо готовить в казане.
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