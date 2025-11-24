- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Банош со шкварками и брынзой: классический рецепт украинского блюда
Если вы в поисках блюда, которое сочетает в себе тепло горного дома, кремовую нежность и немного деревенского шарма, банош — ваш идеальный вариант.
Это блюдо, пришедшее к нам из Карпат, издавна считалось символом домашнего уюта и гастрономической простоты. А на странице borsch_cooking мы нашли рецепт, который позволяет приготовить ароматный банош на домашней кухне.
Ингредиенты
- Сметана
- 100 г
- Молоко
- 200 мл
- Кукурузная крупа
- 180 г
- Сало
- 100 г
- Брынза
- 150 г
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
В небольшую кастрюлю налейте молоко и прогрейте его на среднем огне.
Добавьте сметану и тщательно перемешивайте, чтобы смесь стала однородной.
Всыпьте кукурузную крупу, приправьте солью и перцем.
Постоянно помешивайте и варите на маленьком огне примерно 15 мин. Здесь важно не оставлять смесь без внимания, так банош получится нежным и без комочков.
Пока крупа варится, нарежьте сало небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Запах шкварок, которые жарятся, наполняет кухню теплом и уютом.
Когда банош готов, подавайте, щедро присыпанным брынзой и шкварками. Нежная кукурузная основа прекрасно сочетается с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками.
Банош — не просто блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие в Карпаты. Он идеально подходит для уютного завтрака или ужина, особенно когда хочется чего-то теплого, сытного и одновременно легкого в приготовлении.
Это блюдо также учит нас ценить простоту, ведь из минимума продуктов имеем максимум вкуса. А главное, банош всегда можно дополнить собственными вариантами, например, добавить грибы, зелень или даже немного домашнего копченого сыра для новых вкусовых оттенков.
Совет
Чтобы банош получился максимально нежным, используйте свежую крупу и сметану средней жирности. А шкварки лучше готовить без лишней соли, ведь брынза сама придаст необходимую пикантность.
Банош — это блюдо, которое напоминает об уюте горных домов, простые радости и вкус детства. Варите его для себя, для семьи или друзей и наслаждайтесь теплом в каждой ложке.