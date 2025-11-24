ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Банош со шкварками и брынзой: классический рецепт украинского блюда

Если вы в поисках блюда, которое сочетает в себе тепло горного дома, кремовую нежность и немного деревенского шарма, банош — ваш идеальный вариант.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
304 ккал
Банош tiktok.com/@borsch_cooking

Банош tiktok.com/@borsch_cooking

Это блюдо, пришедшее к нам из Карпат, издавна считалось символом домашнего уюта и гастрономической простоты. А на странице borsch_cooking мы нашли рецепт, который позволяет приготовить ароматный банош на домашней кухне.

Ингредиенты

Сметана
100 г
Молоко
200 мл
Кукурузная крупа
180 г
Сало
100 г
Брынза
150 г
Соль
Перец

Приготовление

  1. В небольшую кастрюлю налейте молоко и прогрейте его на среднем огне.

  2. Добавьте сметану и тщательно перемешивайте, чтобы смесь стала однородной.

  3. Всыпьте кукурузную крупу, приправьте солью и перцем.

  4. Постоянно помешивайте и варите на маленьком огне примерно 15 мин. Здесь важно не оставлять смесь без внимания, так банош получится нежным и без комочков.

  5. Пока крупа варится, нарежьте сало небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Запах шкварок, которые жарятся, наполняет кухню теплом и уютом.

  6. Когда банош готов, подавайте, щедро присыпанным брынзой и шкварками. Нежная кукурузная основа прекрасно сочетается с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками.

Банош — не просто блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие в Карпаты. Он идеально подходит для уютного завтрака или ужина, особенно когда хочется чего-то теплого, сытного и одновременно легкого в приготовлении.

Это блюдо также учит нас ценить простоту, ведь из минимума продуктов имеем максимум вкуса. А главное, банош всегда можно дополнить собственными вариантами, например, добавить грибы, зелень или даже немного домашнего копченого сыра для новых вкусовых оттенков.

Совет

Чтобы банош получился максимально нежным, используйте свежую крупу и сметану средней жирности. А шкварки лучше готовить без лишней соли, ведь брынза сама придаст необходимую пикантность.

Банош — это блюдо, которое напоминает об уюте горных домов, простые радости и вкус детства. Варите его для себя, для семьи или друзей и наслаждайтесь теплом в каждой ложке.

Дата публикации
Количество просмотров
63
