Банош со шкварками и брынзой: классический рецепт украинского блюда

Банош tiktok.com/@borsch_cooking

Реклама

Это блюдо, пришедшее к нам из Карпат, издавна считалось символом домашнего уюта и гастрономической простоты. А на странице borsch_cooking мы нашли рецепт, который позволяет приготовить ароматный банош на домашней кухне.

Ингредиенты Сметана 100 г Молоко 200 мл Кукурузная крупа 180 г Сало 100 г Брынза 150 г Соль Перец

Приготовление

В небольшую кастрюлю налейте молоко и прогрейте его на среднем огне. Добавьте сметану и тщательно перемешивайте, чтобы смесь стала однородной. Всыпьте кукурузную крупу, приправьте солью и перцем. Постоянно помешивайте и варите на маленьком огне примерно 15 мин. Здесь важно не оставлять смесь без внимания, так банош получится нежным и без комочков. Пока крупа варится, нарежьте сало небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Запах шкварок, которые жарятся, наполняет кухню теплом и уютом. Когда банош готов, подавайте, щедро присыпанным брынзой и шкварками. Нежная кукурузная основа прекрасно сочетается с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками.

Банош — не просто блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие в Карпаты. Он идеально подходит для уютного завтрака или ужина, особенно когда хочется чего-то теплого, сытного и одновременно легкого в приготовлении.

Это блюдо также учит нас ценить простоту, ведь из минимума продуктов имеем максимум вкуса. А главное, банош всегда можно дополнить собственными вариантами, например, добавить грибы, зелень или даже немного домашнего копченого сыра для новых вкусовых оттенков.

Реклама

Совет

Чтобы банош получился максимально нежным, используйте свежую крупу и сметану средней жирности. А шкварки лучше готовить без лишней соли, ведь брынза сама придаст необходимую пикантность.

Банош — это блюдо, которое напоминает об уюте горных домов, простые радости и вкус детства. Варите его для себя, для семьи или друзей и наслаждайтесь теплом в каждой ложке.