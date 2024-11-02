Батат с яйцами, запеченный в духовке: рецепт полезного гарнира

Батат по вкусу очень похож на картофель. Он отличается от обычного картофеля сладковатым вкусом и насыщенным цветом. Овощ ешьте целиком вместе с кожицей, но обязательно хорошо помойте корнеплод перед приготовлением.
Получится особенно вкусным, если после запекания добавить в батат начинку из яйца и сыра, немного запечь в духовке и посыпать зеленью.
Ингредиенты
- батат (крупный)
- 3 шт.
- яйца куриные
- 6 шт.
- сыр твердый
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- соль
- зелень (укроп, петрушка)
- Батат промойте щеткой под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Смажьте оливковым маслом со всех сторон и сделайте несколько проколов вилкой. Выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте овощи в холодную духовку, затем включите ее и выпекайте при 190 градусах 50-60 минут. Готовность проверьте ножом, он легко проткнет овощ.
- Сыр натрите на крупную терку.
- Немного остудите батат и разрежьте вдоль на половинки, ложкой удалите мякоть картофеля, но не полностью, чтобы получились выемки для яиц.
- Выложите половинки картофеля на противень, посолите и в каждую вбейте по яйцу, еще посолите и посыпьте сыром. Запекайте 10-15 минут и украсьте зеленью.
Советы:
- Вместо оливкового масла можно использовать растительное масло.
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