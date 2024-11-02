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Батат с яйцами, запеченный в духовке: рецепт полезного гарнира

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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Батат с яйцами, запеченный в духовке: рецепт полезного гарнира

Батат с яйцами запеченный в духовке / Фото: Credits

Батат по вкусу очень похож на картофель. Он отличается от обычного картофеля сладковатым вкусом и насыщенным цветом. Овощ ешьте целиком вместе с кожицей, но обязательно хорошо помойте корнеплод перед приготовлением.

Получится особенно вкусным, если после запекания добавить в батат начинку из яйца и сыра, немного запечь в духовке и посыпать зеленью.

Ингредиенты

батат (крупный)
3 шт.
яйца куриные
6 шт.
сыр твердый
оливковое масло
2 ст. л.
соль
зелень (укроп, петрушка)
  1. Батат промойте щеткой под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Смажьте оливковым маслом со всех сторон и сделайте несколько проколов вилкой. Выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте овощи в холодную духовку, затем включите ее и выпекайте при 190 градусах 50-60 минут. Готовность проверьте ножом, он легко проткнет овощ.
  2. Сыр натрите на крупную терку.
  3. Немного остудите батат и разрежьте вдоль на половинки, ложкой удалите мякоть картофеля, но не полностью, чтобы получились выемки для яиц.
  4. Выложите половинки картофеля на противень, посолите и в каждую вбейте по яйцу, еще посолите и посыпьте сыром. Запекайте 10-15 минут и украсьте зеленью.

Советы:

  • Вместо оливкового масла можно использовать растительное масло.

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