Батончики из овсяных хлопьев орехов фиников банана и сухофруктов: рецепт полезного перекуса
Приготовьте вкусные, сытные, натуральные батончики из полезных и доступных ингредиентов, которые отлично подойдут для перекуса, поездки или пикника.
Готовятся очень просто, все смешайте и запеките в духовке. Это прекрасная альтернатива покупным батончикам.
Ингредиенты
- овсяные хлопья быстрого приготовления
- 300 г
- мед
- 120 г
- банан
- 1 шт.
- финики
- 100 г
- курага
- 50 г
- изюм
- 50 г
- семечки тыквы
- 30 г
- миндаль
- 50 г
- орехи грецкие
- 100 г
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
-
У фиников удалите косточки.
Банан очистите, и нарежьте на кусочки.
Курагу, изюм залейте кипятком на пять минут, затем воду слейте, обсушите бумажным полотенцем. Курагу нарежьте на небольшие кусочки.
Миндаль, семечки тыквы, грецкие орехи измельчите.
В миску выложите финики, банан и разомните пестиком от ступки, добавьте жидкий мед, ванильный сахар, соль, всыпьте овсяные хлопья, перемешайте и оставьте на 10 минут, затем добавьте изюм, курагу, семечки тыквы, миндаль, грецкие орехи и хорошо перемешайте.
Форму выстелите пергаментной бумагой, выложите массу, разровняйте ее и хорошо утрамбуйте лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 150 градусов 30 минут. Осторожно извлеките ее из формы и оставьте до полного остывания, затем разрежьте на порционные кусочки.
Советы:
Храните при комнатной температуре в герметическом контейнере.