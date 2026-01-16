ТСН в социальных сетях

Рецепты
67
1 мин

Батончики из овсяных хлопьев орехов фиников банана и сухофруктов: рецепт полезного перекуса

Приготовьте вкусные, сытные, натуральные батончики из полезных и доступных ингредиентов, которые отлично подойдут для перекуса, поездки или пикника.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
291 ккал
Батончики из овсяных хлопьев орехов фиников банана и сухофруктов

Батончики из овсяных хлопьев орехов фиников банана и сухофруктов / © Credits

Готовятся очень просто, все смешайте и запеките в духовке. Это прекрасная альтернатива покупным батончикам.

Ингредиенты

овсяные хлопья быстрого приготовления
300 г
мед
120 г
банан
1 шт.
финики
100 г
курага
50 г
изюм
50 г
семечки тыквы
30 г
миндаль
50 г
орехи грецкие
100 г
ванильный сахар
10 г
соль

  1. У фиников удалите косточки.

  2. Банан очистите, и нарежьте на кусочки.

  3. Курагу, изюм залейте кипятком на пять минут, затем воду слейте, обсушите бумажным полотенцем. Курагу нарежьте на небольшие кусочки.

  4. Миндаль, семечки тыквы, грецкие орехи измельчите.

  5. В миску выложите финики, банан и разомните пестиком от ступки, добавьте жидкий мед, ванильный сахар, соль, всыпьте овсяные хлопья, перемешайте и оставьте на 10 минут, затем добавьте изюм, курагу, семечки тыквы, миндаль, грецкие орехи и хорошо перемешайте.

  6. Форму выстелите пергаментной бумагой, выложите массу, разровняйте ее и хорошо утрамбуйте лопаткой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 150 градусов 30 минут. Осторожно извлеките ее из формы и оставьте до полного остывания, затем разрежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Храните при комнатной температуре в герметическом контейнере.

