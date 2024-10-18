Батончики с фисташками и тыквой: рецепт полезного лакомства

Попробуйте приготовить эти батончики с фисташками и семенами тыквы без выпечки, которые содержат всего 6 ингредиентов.

На странице helens_vegan_kitchen показали рецепт полезных и вкусных сладостей, которые понравится всей семье. Рецепт рассчитан на 12 конфет.

Ингредиенты Тыквенные семена 30 г Фисташки 65 г Финики большие 12 шт. Овес 80 г Миндаль 120 г Темный шоколад 150 г

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо перемешайте;

Добавьте столовую ложку или 2 воды, чтобы смесь соединилась;

Разделите на 12 частей и наполните форму для брауни или кексов;

Поставьте в холодильник, пока вы будете растапливать шоколад;

Растопите шоколад на водяной бане. Налейте по ложке на каждое основание и посыпьте тыквенными семенами и фисташками;

Снова поставить в холодильник. Когда шоколад застынет, храните конфеты в закрытой емкости в холодильнике.

Такие конфеты можно хранить в холодильнике около недели.

Просто смешайте основные ингредиенты вместе и полейте темным шоколадом. Вы можете сделать это в одной большой форме и нарезать брусками.

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