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Батончики с фисташками и тыквой: рецепт полезного лакомства

Батончики с фисташками и тыквой: рецепт полезного лакомства

Конфеты с фисташками и тыквой / Фото: www.credits

Попробуйте приготовить эти батончики с фисташками и семенами тыквы без выпечки, которые содержат всего 6 ингредиентов.

На странице helens_vegan_kitchen показали рецепт полезных и вкусных сладостей, которые понравится всей семье. Рецепт рассчитан на 12 конфет.

Ингредиенты

Тыквенные семена
30 г
Фисташки
65 г
Финики большие
12 шт.
Овес
80 г
Миндаль
120 г
Темный шоколад
150 г

Приготовление:

  • Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо перемешайте;
  • Добавьте столовую ложку или 2 воды, чтобы смесь соединилась;
  • Разделите на 12 частей и наполните форму для брауни или кексов;
  • Поставьте в холодильник, пока вы будете растапливать шоколад;
  • Растопите шоколад на водяной бане. Налейте по ложке на каждое основание и посыпьте тыквенными семенами и фисташками;
  • Снова поставить в холодильник. Когда шоколад застынет, храните конфеты в закрытой емкости в холодильнике.
  • Такие конфеты можно хранить в холодильнике около недели.

Просто смешайте основные ингредиенты вместе и полейте темным шоколадом. Вы можете сделать это в одной большой форме и нарезать брусками.

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