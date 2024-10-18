Батончики с фисташками и тыквой: рецепт полезного лакомства

Попробуйте приготовить эти батончики с фисташками и семенами тыквы без выпечки, которые содержат всего 6 ингредиентов.
На странице helens_vegan_kitchen показали рецепт полезных и вкусных сладостей, которые понравится всей семье. Рецепт рассчитан на 12 конфет.
Ингредиенты
- Тыквенные семена
- 30 г
- Фисташки
- 65 г
- Финики большие
- 12 шт.
- Овес
- 80 г
- Миндаль
- 120 г
- Темный шоколад
- 150 г
Приготовление:
- Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и хорошо перемешайте;
- Добавьте столовую ложку или 2 воды, чтобы смесь соединилась;
- Разделите на 12 частей и наполните форму для брауни или кексов;
- Поставьте в холодильник, пока вы будете растапливать шоколад;
- Растопите шоколад на водяной бане. Налейте по ложке на каждое основание и посыпьте тыквенными семенами и фисташками;
- Снова поставить в холодильник. Когда шоколад застынет, храните конфеты в закрытой емкости в холодильнике.
- Такие конфеты можно хранить в холодильнике около недели.
Просто смешайте основные ингредиенты вместе и полейте темным шоколадом. Вы можете сделать это в одной большой форме и нарезать брусками.
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