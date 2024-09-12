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Баунти пончики: рецепт райского наслаждения без выпечки

Баунти пончики: рецепт райского наслаждения без выпечки

Пундик в шоколаде / Фото: Credits

Интересный рецепт кокосовых пончиков – всего из трех ингредиентов.

Автор страницы _candy_healthy_ показала, как приготовить кокосовые вкусности без капли муки, а значит ваша талия никоим образом не пострадает от такого десерта.

Ингредиенты

Греческий йогурт
200 г
Кокосовая стружка
70 г
Мед
Черный шоколад
80 г

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты в миске, а потом пересыпьте в желаемую форму. Автор использовала форму для выпечки пончиков, вы можете использовать форму для торта, например, или для кексов;
  • Оставьте в морозилке примерно на один — два часа;
  • Затем полейте растопленным шоколадом, посыпьте кокосовой стружкой и оставьте в холодильнике до употребления.

Таким десертом можно баловать себя хоть каждый день без вреда для фигуры.

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