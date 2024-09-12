Баунти пончики: рецепт райского наслаждения без выпечки

Интересный рецепт кокосовых пончиков – всего из трех ингредиентов.
Автор страницы _candy_healthy_ показала, как приготовить кокосовые вкусности без капли муки, а значит ваша талия никоим образом не пострадает от такого десерта.
Ингредиенты
- Греческий йогурт
- 200 г
- Кокосовая стружка
- 70 г
- Мед
- Черный шоколад
- 80 г
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в миске, а потом пересыпьте в желаемую форму. Автор использовала форму для выпечки пончиков, вы можете использовать форму для торта, например, или для кексов;
- Оставьте в морозилке примерно на один — два часа;
- Затем полейте растопленным шоколадом, посыпьте кокосовой стружкой и оставьте в холодильнике до употребления.
Таким десертом можно баловать себя хоть каждый день без вреда для фигуры.
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