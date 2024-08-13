Базиликовая соль к мясу и овощам: как приготовить приправу в домашних условиях

Эта соль станет отличным дополнением к мясу, морепродуктам и овощам и добавит вашим блюдам пикантной нотки.

Фуд-блогер SHENANDOAH показала своим подписчикам, как приготовить вкусную и ароматную соль, которая станет отличным дополнением к вашим ежедневным блюдам. Также она будет идеально "звучать" в блюдах итальянской кухни.

Ингредиенты Базилик 2 пучка Морская соль

Приготовление:

Измельчите ингредиенты с помощью кухонного комбайна или блендера до однородности.

Затем, выложите смесь на противень, выстланный пергаментом и дайте соли высохнуть на воздухе, или поставьте ее в духовку примерно на 25 минут, 107℃.

Выньте и дайте остыть;

Затем еще раз переблендерите, чтобы разбить комочки;

Храните в герметичном контейнере для специй.

Советы:

Вместо базилика вы можете использовать другие травы, например, розмарин или чабрец. Кроме того, вы можете объединить несколько трав.

Срок годности такой соли до года при правильном хранении в сухом прохладном месте.

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