Базиликовая соль к мясу и овощам: как приготовить приправу в домашних условиях

Эта соль станет отличным дополнением к мясу, морепродуктам и овощам и добавит вашим блюдам пикантной нотки.
Фуд-блогер SHENANDOAH показала своим подписчикам, как приготовить вкусную и ароматную соль, которая станет отличным дополнением к вашим ежедневным блюдам. Также она будет идеально "звучать" в блюдах итальянской кухни.
Ингредиенты
- Базилик
- 2 пучка
- Морская соль
Приготовление:
- Измельчите ингредиенты с помощью кухонного комбайна или блендера до однородности.
- Затем, выложите смесь на противень, выстланный пергаментом и дайте соли высохнуть на воздухе, или поставьте ее в духовку примерно на 25 минут, 107℃.
- Выньте и дайте остыть;
- Затем еще раз переблендерите, чтобы разбить комочки;
- Храните в герметичном контейнере для специй.
Советы:
Вместо базилика вы можете использовать другие травы, например, розмарин или чабрец. Кроме того, вы можете объединить несколько трав.
Срок годности такой соли до года при правильном хранении в сухом прохладном месте.
Читайте также:
- Как приготовить полезное "золотое молоко" для вашего здоровья
- Без сахара, красителей и консервантов: как приготовить домашний кетчуп
- Как приготовить домашнюю приправу к салатам, супам и мясу: рассказывает фуд-блогер