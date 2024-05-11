Бедро индейки, запеченное в духовке: рецепт вкусного горячего блюда

Приготовьте сочное, аппетитное блюдо без особых усилий и хлопот, замариновав мясо на ночь, а потом запеките в духовке. Разрежьте на порционные куски и подайте с любым гарниром или с овощами.
В основе блюда – пропитанное маринадом бедро индейки, который придаст ему неповторимый вкус. Такое блюдо подойдет как на праздничный стол, так и на обед в кругу семьи.
Ингредиенты
- бедро индейки
- 1 кг
- чеснок
- 5 зубчиков
- соевый соус
- 3 ст. л.
- сухой чеснок
- 1 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Бедро индейки вымойте и просушите бумажным полотенцем. Немного отделите кожу от мяса, но не снимайте ее.
- В миске соедините соевый соус, сухой чеснок, паприку, горчицу, растительное масло, перец и соль. Перемешайте.
- Чеснок очистите и нарежьте пластинами.
- В мясе сделайте надрезы, нашпигуйте его пластинами чеснока и натрите хорошо маринадом. Отправьте в емкость, накройте пленкой и поставьте мариноваться в холодильник на 8-12 часов.
- Выложите в форму для запекания, накройте фольгой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на один час, затем фольгу уберите, полейте бедро индейки, выделившимся соком и запекайте еще 20 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Чтобы проверить готовность, проткните бедро в самой толстой его части. Если сок прозрачный, то мясо готово.
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