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Бедро индейки, запеченное в духовке: рецепт вкусного горячего блюда

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
156 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
1 мин
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Бедро индейки, запеченное в духовке: рецепт вкусного горячего блюда

Бедро индейки запеченное в духовке / Фото: Credits

Приготовьте сочное, аппетитное блюдо без особых усилий и хлопот, замариновав мясо на ночь, а потом запеките в духовке. Разрежьте на порционные куски и подайте с любым гарниром или с овощами.

В основе блюда – пропитанное маринадом бедро индейки, который придаст ему неповторимый вкус. Такое блюдо подойдет как на праздничный стол, так и на обед в кругу семьи.

Ингредиенты

бедро индейки
1 кг
чеснок
5 зубчиков
соевый соус
3 ст. л.
сухой чеснок
1 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
горчица
1 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Бедро индейки вымойте и просушите бумажным полотенцем. Немного отделите кожу от мяса, но не снимайте ее.
  2. В миске соедините соевый соус, сухой чеснок, паприку, горчицу, растительное масло, перец и соль. Перемешайте.
  3. Чеснок очистите и нарежьте пластинами.
  4. В мясе сделайте надрезы, нашпигуйте его пластинами чеснока и натрите хорошо маринадом. Отправьте в емкость, накройте пленкой и поставьте мариноваться в холодильник на 8-12 часов.
  5. Выложите в форму для запекания, накройте фольгой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на один час, затем фольгу уберите, полейте бедро индейки, выделившимся соком и запекайте еще 20 минут до золотистой корочки. 

Советы:

  • Чтобы проверить готовность, проткните бедро в самой толстой его части. Если сок прозрачный, то мясо готово.

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