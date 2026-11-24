Белковое печенье instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

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Если после выпечки или приготовления крема у вас остались белки, есть отличная идея, как превратить их в аппетитный десерт. На кулинарной странице БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ рассказали о рецепте необычного белкового печенья с большим количеством орехов, шоколада и солоноватого крекера. Сочетание нежной воздушной основы и хрустящих кусочков создает тот самый десерт, к которому хочется возвращаться за ещё одной порцией.

Белковое печенье instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Ингредиенты Яичные белки 100 г Сахар 200 г Ванильный сахар 1 ч. л. Соль ¼ ч. л. Лимонный сок 1 ч. л. Орехи 100 г Шоколад 40 г Крекер 50 г

Белковое печенье instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Приготовление

Сначала взбейте белки с щепоткой соли миксером до образования устойчивых пиков. Не прекращайте взбивание и постепенно всыпайте обычный и ванильный сахар. Добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать, пока масса не станет густой, плотной и блестящей. Орехи, шоколад и крекер измельчите на небольшие кусочки, не нужно превращать их в крошку. Осторожно вмешайте все добавки в белковую массу лопаткой, чтобы сохранить её воздушную текстуру. Противень застелите пергаментом и выложите печенье ложкой, сформировав небольшие порции. Выпекайте в заранее разогретой до 150–160°C духовке примерно 20–30 мин. Время зависит от размера печенья.

Это белковое печенье — отличный способ использовать яичные белки и порадовать близких домашними лакомствами. Орехи придают хруст, шоколад — насыщенный вкус, а крекер создает интересную солоноватую нотку.

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