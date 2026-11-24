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Белковое печенье: рецепт хрустящего безе с орехами, шоколадом и крекером
Легкое, воздушное внутри и приятно хрустящее снаружи — это печенье может стать настоящей находкой для ценителей домашних сладостей.
Если после выпечки или приготовления крема у вас остались белки, есть отличная идея, как превратить их в аппетитный десерт. На кулинарной странице БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ рассказали о рецепте необычного белкового печенья с большим количеством орехов, шоколада и солоноватого крекера. Сочетание нежной воздушной основы и хрустящих кусочков создает тот самый десерт, к которому хочется возвращаться за ещё одной порцией.
Ингредиенты
- Яичные белки
- 100 г
- Сахар
- 200 г
- Ванильный сахар
- 1 ч. л.
- Соль
- ¼ ч. л.
- Лимонный сок
- 1 ч. л.
- Орехи
- 100 г
- Шоколад
- 40 г
- Крекер
- 50 г
Приготовление
Сначала взбейте белки с щепоткой соли миксером до образования устойчивых пиков.
Не прекращайте взбивание и постепенно всыпайте обычный и ванильный сахар.
Добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать, пока масса не станет густой, плотной и блестящей.
Орехи, шоколад и крекер измельчите на небольшие кусочки, не нужно превращать их в крошку.
Осторожно вмешайте все добавки в белковую массу лопаткой, чтобы сохранить её воздушную текстуру.
Противень застелите пергаментом и выложите печенье ложкой, сформировав небольшие порции.
Выпекайте в заранее разогретой до 150–160°C духовке примерно 20–30 мин. Время зависит от размера печенья.
Это белковое печенье — отличный способ использовать яичные белки и порадовать близких домашними лакомствами. Орехи придают хруст, шоколад — насыщенный вкус, а крекер создает интересную солоноватую нотку.