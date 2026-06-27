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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Белковый салат с тунцом: простой рецепт, который покоряет соцсети

Когда хочется быстрого, сытного и сбалансированного блюда без лишних хлопот, белковый салат с тунцом становится беспроигрышным вариантом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Комментарии
Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

Сегодня рецепты, сочетающие в себе полезность, питательность и быстроту приготовления, пользуются особой популярностью. Именно таким является белковый салат с тунцом, рецепт которого был представлен на странице PetroCook, — блюдо, которое прекрасно подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.

Ингредиенты

Тунец в собственном соку
2 банки
Яйца
5 шт.
Маринованные огурцы
3 шт.
Кукуруза
1 банка
Лук
1 шт.
Майонез
Соль
Перец
Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

Приготовление

  1. Отварите яйца, остудите и очистите.

  2. Нарежьте яйца, маринованные огурцы и лук небольшими кубиками.

  3. Слейте жидкость с тунца и кукурузы.

  4. В большой миске смешайте тунец, яйца, огурцы, лук и кукурузу.

  5. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.

  6. Хорошо перемешайте до однородности.

Подавайте сразу после приготовления или слегка охлажденным. Салат получается нежным, насыщенным и очень белковым.

Этот салат — доказательство того, что вкусная еда не обязательно должна быть сложной. Всего несколько ингредиентов превращаются в питательное блюдо, которое легко вписывается в повседневный рацион и всегда выручает, когда нет времени готовить.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
7
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