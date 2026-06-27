- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Белковый салат с тунцом: простой рецепт, который покоряет соцсети
Когда хочется быстрого, сытного и сбалансированного блюда без лишних хлопот, белковый салат с тунцом становится беспроигрышным вариантом.
Сегодня рецепты, сочетающие в себе полезность, питательность и быстроту приготовления, пользуются особой популярностью. Именно таким является белковый салат с тунцом, рецепт которого был представлен на странице PetroCook, — блюдо, которое прекрасно подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.
Ингредиенты
- Тунец в собственном соку
- 2 банки
- Яйца
- 5 шт.
- Маринованные огурцы
- 3 шт.
- Кукуруза
- 1 банка
- Лук
- 1 шт.
- Майонез
-
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Отварите яйца, остудите и очистите.
Нарежьте яйца, маринованные огурцы и лук небольшими кубиками.
Слейте жидкость с тунца и кукурузы.
В большой миске смешайте тунец, яйца, огурцы, лук и кукурузу.
Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
Хорошо перемешайте до однородности.
Подавайте сразу после приготовления или слегка охлажденным. Салат получается нежным, насыщенным и очень белковым.
Этот салат — доказательство того, что вкусная еда не обязательно должна быть сложной. Всего несколько ингредиентов превращаются в питательное блюдо, которое легко вписывается в повседневный рацион и всегда выручает, когда нет времени готовить.