Белковый салат с тунцом: простой рецепт, который покоряет соцсети

Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

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Сегодня рецепты, сочетающие в себе полезность, питательность и быстроту приготовления, пользуются особой популярностью. Именно таким является белковый салат с тунцом, рецепт которого был представлен на странице PetroCook , — блюдо, которое прекрасно подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.

Ингредиенты Тунец в собственном соку 2 банки Яйца 5 шт. Маринованные огурцы 3 шт. Кукуруза 1 банка Лук 1 шт. Майонез Соль Перец

Белковый салат с тунцом tiktok.com/@petrocook

Приготовление

Отварите яйца, остудите и очистите. Нарежьте яйца, маринованные огурцы и лук небольшими кубиками. Слейте жидкость с тунца и кукурузы. В большой миске смешайте тунец, яйца, огурцы, лук и кукурузу. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте до однородности.

Подавайте сразу после приготовления или слегка охлажденным. Салат получается нежным, насыщенным и очень белковым.

Этот салат — доказательство того, что вкусная еда не обязательно должна быть сложной. Всего несколько ингредиентов превращаются в питательное блюдо, которое легко вписывается в повседневный рацион и всегда выручает, когда нет времени готовить.

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