Беляши с мясом: классический рецепт

Беляши – настоящая классика домашней кухни. У них аппетитный аромат, сочная начинка и золотистая хрустящая корочка.

На странице yuliia.senych предложили проверенный рецепт беляшей с мясом, который гарантирует, что ваша выпечка будет мягкой, сочной и невероятно вкусной.

Ингредиенты

Для теста:

Пшеничная мука 330–360 г

Смесь молока и воды (пропорция 50/50, по желанию можно использовать только молоко или воду)235 мл

Сухие дрожжи 4 г

Сахар 0,5 ст. л

соль 0,5 ч. л

Масло 15 мл

Для начинки:

Фарш (лучше всего смесь говядины и свинины) 200 г

Лук 170 г

Вода 2-3 ст. л

Соль

Перец

Для жарки:

Масло

Приготовление

В большой миске просейте муку. Сделайте в центре углубление и добавьте сухие дрожжи, сахар и соль. Влейте смесь молока и воды и масло. Замешивайте тесто в течение 5–7 минут. Оно будет немного липким, но не стоит добавлять лишней муки. Чтобы облегчить процесс, смазывайте руки растительным маслом. Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить на 1,5–2 часа. Если времени немного, тесто можно оставить в холодильнике на ночь, а беляши пожарите на следующий день. Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Для сочности добавьте 2–4 ст. л холодной воды. Приправьте солью и перцем по вкусу. После того как тесто поднялось, выложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом и обомните. Разделите на равные части, сформируйте шарики (обычно получается 9 штук). Из каждого шарика теста сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л начинки и защипните края, сформируйте беляш. Готовые беляши положите на поверхность, смазанную маслом, слегка прижмите их сверху. Обильно налейте масло в большую сковороду и хорошо разогрейте ее. Выложите беляши швом вниз и жарьте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Во время жарки убедитесь, что масло хорошо разогрето, но не перегревайте, чтобы беляши равномерно прожарились и остались сочными.

Советы:

Для идеального теста. Не спешите добавлять излишнюю муку, даже если тесто кажется липким. Лучше смажьте руки маслом – это сделает замешивание гораздо легче.

Секрет сочной начинки. Добавление холодной воды в фарш обеспечивает нежную консистенцию и сохраняет сочность.

Тонкости жарки. Жарьте беляши на среднем огне, чтобы они равномерно пропеклись.

Золотистые, пышные и ароматные беляши сразу напоминают об уюте домашней кухни. Приготовив их по этому рецепту, вы обязательно порадуете близких.

Приятного аппетита!

Недавно мы писали о том, как приготовить запеченные роллы из лаваша и ветчины.

Читайте также: