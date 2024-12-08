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Беляши с мясом: классический рецепт

Беляши с мясом: классический рецепт

Беляш / Фото: Credits

Беляши – настоящая классика домашней кухни. У них аппетитный аромат, сочная начинка и золотистая хрустящая корочка.

На странице yuliia.senych предложили проверенный рецепт беляшей с мясом, который гарантирует, что ваша выпечка будет мягкой, сочной и невероятно вкусной.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука 330–360 г
  • Смесь молока и воды (пропорция 50/50, по желанию можно использовать только молоко или воду)235 мл
  • Сухие дрожжи 4 г
  • Сахар 0,5 ст. л
  • соль 0,5 ч. л
  • Масло 15 мл

Для начинки:

  • Фарш (лучше всего смесь говядины и свинины) 200 г
  • Лук 170 г
  • Вода 2-3 ст. л
  • Соль
  • Перец

Для жарки:

  • Масло

Приготовление

  1. В большой миске просейте муку. Сделайте в центре углубление и добавьте сухие дрожжи, сахар и соль. Влейте смесь молока и воды и масло.
  2. Замешивайте тесто в течение 5–7 минут. Оно будет немного липким, но не стоит добавлять лишней муки. Чтобы облегчить процесс, смазывайте руки растительным маслом.
  3. Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить на 1,5–2 часа. Если времени немного, тесто можно оставить в холодильнике на ночь, а беляши пожарите на следующий день.
  4. Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Для сочности добавьте 2–4 ст. л холодной воды. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. После того как тесто поднялось, выложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом и обомните. Разделите на равные части, сформируйте шарики (обычно получается 9 штук).
  6. Из каждого шарика теста сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л начинки и защипните края, сформируйте беляш.
  7. Готовые беляши положите на поверхность, смазанную маслом, слегка прижмите их сверху.
  8. Обильно налейте масло в большую сковороду и хорошо разогрейте ее.
  9. Выложите беляши швом вниз и жарьте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
  10. Во время жарки убедитесь, что масло хорошо разогрето, но не перегревайте, чтобы беляши равномерно прожарились и остались сочными.

Советы:

  • Для идеального теста. Не спешите добавлять излишнюю муку, даже если тесто кажется липким. Лучше смажьте руки маслом – это сделает замешивание гораздо легче.
  • Секрет сочной начинки. Добавление холодной воды в фарш обеспечивает нежную консистенцию и сохраняет сочность.
  • Тонкости жарки. Жарьте беляши на среднем огне, чтобы они равномерно пропеклись.

Золотистые, пышные и ароматные беляши сразу напоминают об уюте домашней кухни. Приготовив их по этому рецепту, вы обязательно порадуете близких.

Приятного аппетита!

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