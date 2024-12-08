Беляши с мясом: классический рецепт

Беляши – настоящая классика домашней кухни. У них аппетитный аромат, сочная начинка и золотистая хрустящая корочка.
На странице yuliia.senych предложили проверенный рецепт беляшей с мясом, который гарантирует, что ваша выпечка будет мягкой, сочной и невероятно вкусной.
Ингредиенты
Для теста:
- Пшеничная мука 330–360 г
- Смесь молока и воды (пропорция 50/50, по желанию можно использовать только молоко или воду)235 мл
- Сухие дрожжи 4 г
- Сахар 0,5 ст. л
- соль 0,5 ч. л
- Масло 15 мл
Для начинки:
- Фарш (лучше всего смесь говядины и свинины) 200 г
- Лук 170 г
- Вода 2-3 ст. л
- Соль
- Перец
Для жарки:
- Масло
Приготовление
- В большой миске просейте муку. Сделайте в центре углубление и добавьте сухие дрожжи, сахар и соль. Влейте смесь молока и воды и масло.
- Замешивайте тесто в течение 5–7 минут. Оно будет немного липким, но не стоит добавлять лишней муки. Чтобы облегчить процесс, смазывайте руки растительным маслом.
- Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем или пленкой и оставьте подходить на 1,5–2 часа. Если времени немного, тесто можно оставить в холодильнике на ночь, а беляши пожарите на следующий день.
- Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Для сочности добавьте 2–4 ст. л холодной воды. Приправьте солью и перцем по вкусу.
- После того как тесто поднялось, выложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом и обомните. Разделите на равные части, сформируйте шарики (обычно получается 9 штук).
- Из каждого шарика теста сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л начинки и защипните края, сформируйте беляш.
- Готовые беляши положите на поверхность, смазанную маслом, слегка прижмите их сверху.
- Обильно налейте масло в большую сковороду и хорошо разогрейте ее.
- Выложите беляши швом вниз и жарьте на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
- Во время жарки убедитесь, что масло хорошо разогрето, но не перегревайте, чтобы беляши равномерно прожарились и остались сочными.
Советы:
- Для идеального теста. Не спешите добавлять излишнюю муку, даже если тесто кажется липким. Лучше смажьте руки маслом – это сделает замешивание гораздо легче.
- Секрет сочной начинки. Добавление холодной воды в фарш обеспечивает нежную консистенцию и сохраняет сочность.
- Тонкости жарки. Жарьте беляши на среднем огне, чтобы они равномерно пропеклись.
Золотистые, пышные и ароматные беляши сразу напоминают об уюте домашней кухни. Приготовив их по этому рецепту, вы обязательно порадуете близких.
Приятного аппетита!
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