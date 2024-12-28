Бендерики с грибным соусом: рецепт зимнего блюда из Ровенской области

Эти золотистые блинчики с сочной начинкой и грибной подливой переносят нас в атмосферу уютного семейного застолья.
На странице mil_alexx_pp поделились секретом приготовления бендериков — традиционного блюда Ровенщины, особенно популярного на зимние праздники.
Ингредиенты
- Теплое молоко
- 500 мл
- Мука
- 225 г
- Сливочное масло
- 40 г
- Яйца
- 3 шт.
- Сахар
- Соль
- Фарш
- 600 г
- Лук
- 120 г
- Соль
- Перец
- Масло
- Грибы
- 300 г
- Сметана
- 200 мл
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сахар и щепотку соли. Перемешайте массу венчиком до однородности.
- Влейте половину теплого молока, постепенно добавляя муку. Вымешивайте, чтобы избежать комочков.
- Добавьте растопленное сливочное масло и остальное молоко. Еще раз тщательно перемешайте.
- Жарьте блины на среднем огне: с одной стороны 1,5–2 минуты, с другой – 15–30 секунд. Благодаря идеальному рецепту первый блин также удастся безупречным.
- Для начинки используйте куриный фарш. Добавьте мелко перемолотый лук, соль и перец по своему вкусу. Тщательно перемешайте.
- Блинчики разрежьте на две половинки.
- Равномерно распределите тонкий слой фарша по поверхности каждого блина.
- Сверните в треугольники.
- Для кляра взбейте яйца с молотым перцем.
- Каждый треугольник обмокните в кляре и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла.
- Жарьте на медленном огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложите готовые бендерики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.
Подача
- Настоящие бендерики подаются с ароматной грибной подливкой.
- Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком.
- Добавьте сметаны, немного соли, перца и потушите несколько минут до загустения.
- Полейте готовые бендерики горячей подливкой перед подачей.
Советы:
- Для приготовления блинчиков используйте муку высокого качества.
- Фарш можно заменить другим на ваш вкус, например, говяжий или свиной.
- Если хотите сделать блюдо менее калорийным, обжаривайте бендерики без кляра на сухой сковороде.
Этот рецепт – отличный вариант для зимних праздников или семейного обеда. Попробуйте их приготовить и ваши родные обязательно оценят вкус и атмосферу этого традиционного украинского блюда.
Читайте также:
- Самый сочный гамбургер из ягненка: рецепт питательного блюда
- Лосось "Веллингтон": фирменный рецепт праздничного блюда от повара-красавца
- Беляши с мясом: классический рецепт