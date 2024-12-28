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Бендерики с грибным соусом: рецепт зимнего блюда из Ровенской области

Бендерики с грибным соусом: рецепт зимнего блюда из Ровенской области

Бендерики / Фото: Credits

Эти золотистые блинчики с сочной начинкой и грибной подливой переносят нас в атмосферу уютного семейного застолья.

На странице mil_alexx_pp поделились секретом приготовления бендериков — традиционного блюда Ровенщины, особенно популярного на зимние праздники.

Ингредиенты

Теплое молоко
500 мл
Мука
225 г
Сливочное масло
40 г
Яйца
3 шт.
Сахар
Соль
Фарш
600 г
Лук
120 г
Соль
Перец
Масло
Грибы
300 г
Сметана
200 мл

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сахар и щепотку соли. Перемешайте массу венчиком до однородности.
  2. Влейте половину теплого молока, постепенно добавляя муку. Вымешивайте, чтобы избежать комочков.
  3. Добавьте растопленное сливочное масло и остальное молоко. Еще раз тщательно перемешайте.
  4. Жарьте блины на среднем огне: с одной стороны 1,5–2 минуты, с другой – 15–30 секунд. Благодаря идеальному рецепту первый блин также удастся безупречным.
  5. Для начинки используйте куриный фарш. Добавьте мелко перемолотый лук, соль и перец по своему вкусу. Тщательно перемешайте.
  6. Блинчики разрежьте на две половинки.
  7. Равномерно распределите тонкий слой фарша по поверхности каждого блина.
  8. Сверните в треугольники.
  9. Для кляра взбейте яйца с молотым перцем.
  10. Каждый треугольник обмокните в кляре и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла.
  11. Жарьте на медленном огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
  12. Выложите готовые бендерики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подача

  • Настоящие бендерики подаются с ароматной грибной подливкой.
  • Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком.
  • Добавьте сметаны, немного соли, перца и потушите несколько минут до загустения.
  • Полейте готовые бендерики горячей подливкой перед подачей.

Советы:

  • Для приготовления блинчиков используйте муку высокого качества.
  • Фарш можно заменить другим на ваш вкус, например, говяжий или свиной.
  • Если хотите сделать блюдо менее калорийным, обжаривайте бендерики без кляра на сухой сковороде.

Этот рецепт – отличный вариант для зимних праздников или семейного обеда. Попробуйте их приготовить и ваши родные обязательно оценят вкус и атмосферу этого традиционного украинского блюда.

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