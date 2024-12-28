Бендерики с грибным соусом: рецепт зимнего блюда из Ровенской области

Эти золотистые блинчики с сочной начинкой и грибной подливой переносят нас в атмосферу уютного семейного застолья.

На странице mil_alexx_pp поделились секретом приготовления бендериков — традиционного блюда Ровенщины, особенно популярного на зимние праздники.

Ингредиенты Теплое молоко 500 мл Мука 225 г Сливочное масло 40 г Яйца 3 шт. Сахар Соль Фарш 600 г Лук 120 г Соль Перец Масло Грибы 300 г Сметана 200 мл

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сахар и щепотку соли. Перемешайте массу венчиком до однородности. Влейте половину теплого молока, постепенно добавляя муку. Вымешивайте, чтобы избежать комочков. Добавьте растопленное сливочное масло и остальное молоко. Еще раз тщательно перемешайте. Жарьте блины на среднем огне: с одной стороны 1,5–2 минуты, с другой – 15–30 секунд. Благодаря идеальному рецепту первый блин также удастся безупречным. Для начинки используйте куриный фарш. Добавьте мелко перемолотый лук, соль и перец по своему вкусу. Тщательно перемешайте. Блинчики разрежьте на две половинки. Равномерно распределите тонкий слой фарша по поверхности каждого блина. Сверните в треугольники. Для кляра взбейте яйца с молотым перцем. Каждый треугольник обмокните в кляре и обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла. Жарьте на медленном огне до образования золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые бендерики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подача

Настоящие бендерики подаются с ароматной грибной подливкой.

Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком.

Добавьте сметаны, немного соли, перца и потушите несколько минут до загустения.

Полейте готовые бендерики горячей подливкой перед подачей.

Советы:

Для приготовления блинчиков используйте муку высокого качества.

Фарш можно заменить другим на ваш вкус, например, говяжий или свиной.

Если хотите сделать блюдо менее калорийным, обжаривайте бендерики без кляра на сухой сковороде.

Этот рецепт – отличный вариант для зимних праздников или семейного обеда. Попробуйте их приготовить и ваши родные обязательно оценят вкус и атмосферу этого традиционного украинского блюда.

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