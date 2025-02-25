Бендерики с курицей и грибами: рецепт традиционного украинского блюда

Украинская кухня богата вкусными и разнообразными блюдами и одним из самых любимых многих являются бендерики — тонкие блины со вкусными начинками.

На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить традиционные бендерики с курицей и грибами, которые непременно удивят ваши вкусовые рецепторы и добавят тепла и уют вашему столу.

Ингредиенты Молоко 500 мл Яйца 3 шт. Сахар 2 ст. л Мука 220 г Масло 2-3 ст. л Соль Сливочное масло или сало Грибы 150 г Твердый сыр 150 г Сливочный сыр Мясо 150 г Лук 1 шт.

Приготовление

В глубокой миске соедините яйца с сахаром и солью. Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно перемешивайте венчиком. Добавьте едва теплое молоко, чтобы избежать образования комочков – этот шаг очень важен для достижения нежной текстуры блинов. Хорошо перемешайте тесто до однородной массы, в конце добавьте растительное масло и оставьте его на 15 мин, чтобы оно "отдохнуть". Если обнаружите комочки, используйте блендер, чтобы их разбить. Пока тесто отдыхает, хорошо разогрейте сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла и приступайте к жарке блинов. Обжаривайте их на среднем огне примерно 3-5 мин с каждой стороны, чтобы они приобрели аппетитную золотистую корочку. Для начинки нарежьте лук и грибы, а также приготовьте куриное филе. Обжарьте лук вместе с мясом и грибами до готовности. Каждый блинчик разрежьте пополам, подогните один край и смажьте его сливочным сыром. Выложите подготовленную начинку и аккуратно заверните в треугольник. Хвостик скройте внутри бендерика, чтобы начинка не выпадала. Если хотите, поджарьте бендерики на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом, до получения золотистого цвета. Это сделает их особенно хрустящими.

Приготовьте это вкусное блюдо для своих близких и точно сможете почувствовать тепло и уют домашней кухни. Бендерики с курицей и грибами – это вкусное и питательное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Наслаждайтесь каждым кусочком и делитесь радостью с родными.

Приятного аппетита!

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