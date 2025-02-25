Бендерики с курицей и грибами: рецепт традиционного украинского блюда

Украинская кухня богата вкусными и разнообразными блюдами и одним из самых любимых многих являются бендерики — тонкие блины со вкусными начинками.
На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить традиционные бендерики с курицей и грибами, которые непременно удивят ваши вкусовые рецепторы и добавят тепла и уют вашему столу.
Ингредиенты
- Молоко
- 500 мл
- Яйца
- 3 шт.
- Сахар
- 2 ст. л
- Мука
- 220 г
- Масло
- 2-3 ст. л
- Соль
- Сливочное масло или сало
- Грибы
- 150 г
- Твердый сыр
- 150 г
- Сливочный сыр
- Мясо
- 150 г
- Лук
- 1 шт.
Приготовление
- В глубокой миске соедините яйца с сахаром и солью.
- Постепенно всыпайте просеянную муку, тщательно перемешивайте венчиком.
- Добавьте едва теплое молоко, чтобы избежать образования комочков – этот шаг очень важен для достижения нежной текстуры блинов.
- Хорошо перемешайте тесто до однородной массы, в конце добавьте растительное масло и оставьте его на 15 мин, чтобы оно "отдохнуть". Если обнаружите комочки, используйте блендер, чтобы их разбить.
- Пока тесто отдыхает, хорошо разогрейте сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла и приступайте к жарке блинов. Обжаривайте их на среднем огне примерно 3-5 мин с каждой стороны, чтобы они приобрели аппетитную золотистую корочку.
- Для начинки нарежьте лук и грибы, а также приготовьте куриное филе. Обжарьте лук вместе с мясом и грибами до готовности.
- Каждый блинчик разрежьте пополам, подогните один край и смажьте его сливочным сыром.
- Выложите подготовленную начинку и аккуратно заверните в треугольник. Хвостик скройте внутри бендерика, чтобы начинка не выпадала.
- Если хотите, поджарьте бендерики на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом, до получения золотистого цвета. Это сделает их особенно хрустящими.
Приготовьте это вкусное блюдо для своих близких и точно сможете почувствовать тепло и уют домашней кухни. Бендерики с курицей и грибами – это вкусное и питательное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Наслаждайтесь каждым кусочком и делитесь радостью с родными.
Приятного аппетита!
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