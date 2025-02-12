Бейгл с яйцом и пармезаном: рецепт вкусного завтрака

Завтрак – это время, когда стоит позаботиться о себе, наполнить тело энергией и этот рецепт именно то, что нужно.

Если вы мечтаете о неповторимом вкусе и нежности блюда, которое станет вашим утренним наслаждением, бейгл с яйцом и пармезаном – идеальный выбор. На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить блюдо, сочетающее традиционный вкус с современными тенденциями здорового питания.

Ингредиенты Яйца 2 шт. Сливочное масло 1 ч. л Тертый пармезан 1 ст. л Сыр халуми 4 ломтика Бейгл Авокадо 1/2 шт. Руколо Маринованный лук 2 ст. л

Приготовление

Разрежьте бейгл пополам и немного поджарьте ее в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. В небольшой миске взбейте яйца вместе с чайной ложкой сливочного масла. Добавить столовую ложку тертого пармезана и тщательно перемешать до образования однородной консистенции. Немного поджарьте сыр халуми, он должен приобрести привлекательную золотистую корочку. На подготовленное основание бейгла щедро выложите яичную смесь, а сверху располагайте поджаренные ломтики сырого халума. Добавьте авокадо, положите рукколу и украсьте маринованным луком. Подавайте этот бейгл горячим и наслаждайтесь каждым кусочком.

Советы:

Если хотите экспериментировать, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока в яичную смесь – это подчеркнет вкус пармезана и придаст свежести блюду.

Этот бейгл – настоящая симфония вкусов: нежные яйца и ароматный пармезан создают гармоничное сочетание, способное удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Поджаренные ломтики халуми добавляют блюду контраста, а авокадо, руккола и маринованный лук делают вкус еще ярче.

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