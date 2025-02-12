Бейгл с яйцом и пармезаном: рецепт вкусного завтрака

Завтрак – это время, когда стоит позаботиться о себе, наполнить тело энергией и этот рецепт именно то, что нужно.
Если вы мечтаете о неповторимом вкусе и нежности блюда, которое станет вашим утренним наслаждением, бейгл с яйцом и пармезаном – идеальный выбор. На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить блюдо, сочетающее традиционный вкус с современными тенденциями здорового питания.
Ингредиенты
- Яйца
- 2 шт.
- Сливочное масло
- 1 ч. л
- Тертый пармезан
- 1 ст. л
- Сыр халуми
- 4 ломтика
- Бейгл
- Авокадо
- 1/2 шт.
- Руколо
- Маринованный лук
- 2 ст. л
Приготовление
- Разрежьте бейгл пополам и немного поджарьте ее в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.
- В небольшой миске взбейте яйца вместе с чайной ложкой сливочного масла. Добавить столовую ложку тертого пармезана и тщательно перемешать до образования однородной консистенции.
- Немного поджарьте сыр халуми, он должен приобрести привлекательную золотистую корочку.
- На подготовленное основание бейгла щедро выложите яичную смесь, а сверху располагайте поджаренные ломтики сырого халума. Добавьте авокадо, положите рукколу и украсьте маринованным луком.
- Подавайте этот бейгл горячим и наслаждайтесь каждым кусочком.
Советы:
- Если хотите экспериментировать, попробуйте добавить несколько капель лимонного сока в яичную смесь – это подчеркнет вкус пармезана и придаст свежести блюду.
Этот бейгл – настоящая симфония вкусов: нежные яйца и ароматный пармезан создают гармоничное сочетание, способное удовлетворить даже самых требовательных гурманов. Поджаренные ломтики халуми добавляют блюду контраста, а авокадо, руккола и маринованный лук делают вкус еще ярче.
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