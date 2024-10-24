Без сахара и воды: старинный рецепт квашеной капусты

Квашеная капуста – идеальный пример того, как просто можно приготовить полезное и вкусное блюдо из обычных ингредиентов. Без добавления воды и сахара она приобретает настоящий подлинный вкус, который передавался из поколения в поколение.
На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить хрустящую и полезную квашеную капусту по бабушкиному рецепту.
Ингредиенты
- Капуста
- 1 кг
- Соль
- 20 г
- Морковь
- 80 г
- Лавровое письмо
- Перец горошком
Приготовление:
- Для хорошей квашеной капусты важно выбрать свежую и упругую капусту. Мелко нашинкуйте ее и выложите в глубокую посуду;
- Туда же натрите морковь;
- Посыпьте капусту солью и начните мять, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, ведь если сока будет мало, то нужно будет отдельно готовить рассол.
- На дно банки положите лавровый лист, перец горошком и начните утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимайте, чтобы капуста в банке была полностью покрыта соком;
- Поставьте банку в посуду на случай, если сок вытечет;
- Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки;
- Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкайте капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы выходил газ. После этого снова придавите капусту деревянной лопаткой, чтобы она была покрыта соком.
- После 3 суток капусту можно пробовать. Накройте ее крышкой и поставьте в холодильник;
- Не сливайте из нее жидкость.
Советы:
- Если сок не будет полностью покрывать капусту, она почернеет и начнет вонять. Неприятный запах вы потом ничем не сможете убрать.
- Если в емкости с капустой не хватает до конца 1-2 см жидкости, ее можно не доливать.
- Если уровень жидкости достигает лишь половины необходимого, то капуста может испортиться, поэтому нужно доливать рассол. Самый простой способ его приготовления – это растворить одну столовую ложку соли на один литр воды. Прокипятите этот раствор, остудите и залейте капусту. Можно добавить немного сахара по вкусу.
Приятного аппетита!
@yuliia.senych Хрустящая и полезная квашеная капуста по рецепту бабушки☺️ Нам нужны: • капуста ~ 1кг • соль 20г (или 2% от общей массы) • морковь ~80г Приготовление ⬇️ 1.Для хорошей квашеной капусты важно подобрать капусту. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь (я брала 2 маленькие морковки). 2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то нужно готовить рассол. 3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце концов капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в посуду, на случай, как вытекает сок. ❗️Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять так, что никакие ароматизаторы потом не помогут 4. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. ❗️деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком. 4.После 3 суток банка можно пробовать! Закрываем капусту крышкой и ставим в холодильник, НЕ СЛИВАЯ ЖИДКОСТЬ! Приятного аппетита! По этому рецепту капуста получается очень хрустящая и сочная ☝ Если в емкости с капустой не хватает до венца 1-2 см жидкости, ее можно не доливать. Если уровень жидкости достигает лишь половины необходимого, то капуста может испортиться, поэтому рассол нужно доливать. Чтобы приготовить рассол, самый простой вариант – это растворить одну столовую ложку соли на один литр воды. Прокипятите этот раствор, остудите и залейте капусту. Можно добавить немного сахара по вкусу. Время приготовления ~ 15мин и 3 дня Храните рецепт и пишите в комментариях свои секреты в приготовлении квашеной капусты ⬇️
Квашеная капуста — универсальное блюдо, которое можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве ингредиента для приготовления других блюд. Она отлично сочетается с мясом, картофелем, варениками, а также может быть основой для приготовления украинского борща или бигоса.
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