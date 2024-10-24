Без сахара и воды: старинный рецепт квашеной капусты

Квашеная капуста – идеальный пример того, как просто можно приготовить полезное и вкусное блюдо из обычных ингредиентов. Без добавления воды и сахара она приобретает настоящий подлинный вкус, который передавался из поколения в поколение.

На странице yuliia.senych рассказали, как приготовить хрустящую и полезную квашеную капусту по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты Капуста 1 кг Соль 20 г Морковь 80 г Лавровое письмо Перец горошком

Приготовление:

Для хорошей квашеной капусты важно выбрать свежую и упругую капусту. Мелко нашинкуйте ее и выложите в глубокую посуду; Туда же натрите морковь; Посыпьте капусту солью и начните мять, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, ведь если сока будет мало, то нужно будет отдельно готовить рассол. На дно банки положите лавровый лист, перец горошком и начните утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимайте, чтобы капуста в банке была полностью покрыта соком; Поставьте банку в посуду на случай, если сок вытечет; Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки; Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкайте капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы выходил газ. После этого снова придавите капусту деревянной лопаткой, чтобы она была покрыта соком. После 3 суток капусту можно пробовать. Накройте ее крышкой и поставьте в холодильник; Не сливайте из нее жидкость.

Советы:

Если сок не будет полностью покрывать капусту, она почернеет и начнет вонять. Неприятный запах вы потом ничем не сможете убрать.

Если в емкости с капустой не хватает до конца 1-2 см жидкости, ее можно не доливать.

Если уровень жидкости достигает лишь половины необходимого, то капуста может испортиться, поэтому нужно доливать рассол. Самый простой способ его приготовления – это растворить одну столовую ложку соли на один литр воды. Прокипятите этот раствор, остудите и залейте капусту. Можно добавить немного сахара по вкусу.

Приятного аппетита!

@yuliia.senych Хрустящая и полезная квашеная капуста по рецепту бабушки☺️ Нам нужны: • капуста ~ 1кг • соль 20г (или 2% от общей массы) • морковь ~80г Приготовление ⬇️ 1.Для хорошей квашеной капусты важно подобрать капусту. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь (я брала 2 маленькие морковки). 2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то нужно готовить рассол. 3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце концов капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в посуду, на случай, как вытекает сок. ❗️Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять так, что никакие ароматизаторы потом не помогут 4. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. ❗️деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком. 4.После 3 суток банка можно пробовать! Закрываем капусту крышкой и ставим в холодильник, НЕ СЛИВАЯ ЖИДКОСТЬ! Приятного аппетита! По этому рецепту капуста получается очень хрустящая и сочная ☝ Если в емкости с капустой не хватает до венца 1-2 см жидкости, ее можно не доливать. Если уровень жидкости достигает лишь половины необходимого, то капуста может испортиться, поэтому рассол нужно доливать. Чтобы приготовить рассол, самый простой вариант – это растворить одну столовую ложку соли на один литр воды. Прокипятите этот раствор, остудите и залейте капусту. Можно добавить немного сахара по вкусу. Время приготовления ~ 15мин и 3 дня Храните рецепт и пишите комментариях свои секреты в приготовлении квашеной капусты ⬇️

Квашеная капуста — универсальное блюдо, которое можно подавать как самостоятельную закуску или использовать в качестве ингредиента для приготовления других блюд. Она отлично сочетается с мясом, картофелем, варениками, а также может быть основой для приготовления украинского борща или бигоса.

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