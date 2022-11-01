Без яиц: рецепт итальянских картофельных оладий

Каждый, кто когда-либо появлялся на кухне не только для того, чтобы сделать себе бутерброд, хоть раз в жизни готовил деруны, но для них нужны яйца, которые сейчас сильно подорожали. Мы же предлагаем вам рецепт итальянских картофельных оладий, для приготовления которых яйца не нужны.

Чтобы приготовить эти оладьи, вам понадобится примерно 25 минут, и у вас получится примерно 15-16 оладий.

Ингредиенты

картофель (лучше белый сорт) - 1 кг

мука - 2 ст. л.

соль и перец

оливковое масло

Приготовление

Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Выжмите лишнюю воду.

В миске смешайте картофель с мукой, солью и перцем.

Нагрейте немного масла в сковороде с антипригарным покрытием. Положите одну столовую ложку картофельной смеси с горкой на сковороду, слегка приплюсните ложкой верх и дайте обжариться. Приподнимите угол, чтобы убедиться, что нижняя сторона стала золотистой, затем переверните и обжарьте с другой стороны.

Оладьи можно подавать со сметаной, ветчиной, сыром и овощами. Также можно приготовить к лепешкам соус.

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