Бездрожжевая булочка: рецепт пышной выпечки с любимой начинкой

Попробуйте приготовить интересную булочку на сковороде только из трех ингредиентов.
На странице Recetas Saludables показали, как приготовить супермягкий йогуртовый хлеб, к которому вы сможете легко добавить любимую начинку. Рецепт рассчитан на 6 вкуснейших булочек.
Ингредиенты
- Мука
- 190 г
- Йогурт 0%
- 150 г
- Пищевая сода
Приготовление:
- В миске смешайте все ингредиенты до однородного теста;
- Разделите тесто на 6 частей, сформируйте шарики, а затем придавите их, сделав примерно 12-15 см в диаметре;
- Дайте им "отдохнуть" около 20 минут;
- Поставьте сковороду на средний огонь, и когда она разогреется, выложите тесто.
- Через несколько минут на нем образуются пузырьки. Это сигнал, что тесто нужно перевернуть. Когда вы это сделаете, оно начнет надуваться.
- После обжарки булочки готовы к подаче.
Приятного аппетита!
Начинку для них вы выбираете по своему усмотрению и вкусу. Это могут быть овощи, мясо, сыр, грибы, все, что вам нравится.
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