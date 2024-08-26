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Бездрожжевая булочка: рецепт пышной выпечки с любимой начинкой

Бездрожжевая булочка: рецепт пышной выпечки с любимой начинкой

Бесдрожжевая булочка с начинкой / Фото: Credits

Попробуйте приготовить интересную булочку на сковороде только из трех ингредиентов.

На странице Recetas Saludables показали, как приготовить супермягкий йогуртовый хлеб, к которому вы сможете легко добавить любимую начинку. Рецепт рассчитан на 6 вкуснейших булочек.

Ингредиенты

Мука
190 г
Йогурт 0%
150 г
Пищевая сода

Приготовление:

  • В миске смешайте все ингредиенты до однородного теста;
  • Разделите тесто на 6 частей, сформируйте шарики, а затем придавите их, сделав примерно 12-15 см в диаметре;
  • Дайте им "отдохнуть" около 20 минут;
  • Поставьте сковороду на средний огонь, и когда она разогреется, выложите тесто.
  • Через несколько минут на нем образуются пузырьки. Это сигнал, что тесто нужно перевернуть. Когда вы это сделаете, оно начнет надуваться.
  • После обжарки булочки готовы к подаче.

Приятного аппетита!

Начинку для них вы выбираете по своему усмотрению и вкусу. Это могут быть овощи, мясо, сыр, грибы, все, что вам нравится.

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