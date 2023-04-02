Бездрожжевой кулич: простой рецепт

Оказывается, пасхальный кулич можно приготовить и без дрожжей.
Если вы или ваши близкие по каким-то причинам не едите дрожжевое тесто, то можно приготовить пасхальную выпечку и без дрожжей. Попробуйте испечь пасху по нашему рецепту.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 60 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 2 яйца
- 1 ст. сахара
- ½ ч. л. соды
- ½ ст. миндаля
- ½ ст. цукатов
- 4 ст. л. лимонного сока
- цедра ½ лимона
- ванилин
Масло растереть с желтками и сахаром, вливая лимонный сок по капле. Добавить муку, молоко, ванилин, цедру, измельченный миндаль, цукаты. Все вымешать и в самом конце положить соду и взбитые белки. Как только сода и белки оказались в тесте, интенсивно и долго его мешать нельзя. Выпекать при температуре 180-200°С в течение 40-50 минут.
София Яроцкая
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