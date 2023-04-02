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Бездрожжевой кулич: простой рецепт

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Бездрожжевой кулич: простой рецепт

Фото: Credits

Оказывается, пасхальный кулич можно приготовить и без дрожжей.

Если вы или ваши близкие по каким-то причинам не едите дрожжевое тесто, то можно приготовить пасхальную выпечку и без дрожжей. Попробуйте испечь пасху по нашему рецепту. 

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 ст. сахара
  • ½ ч. л. соды
  • ½ ст. миндаля
  • ½ ст. цукатов
  • 4 ст. л. лимонного сока
  • цедра ½ лимона
  • ванилин

Масло растереть с желтками и сахаром, вливая лимонный сок по капле. Добавить муку, молоко, ванилин, цедру, измельченный миндаль, цукаты. Все вымешать и в самом конце положить соду и взбитые белки. Как только сода и белки оказались в тесте, интенсивно и долго его мешать нельзя. Выпекать при температуре 180-200°С в течение 40-50 минут. 

София Яроцкая

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