Бездрожжевой кулич: простой рецепт

Если вы или ваши близкие по каким-то причинам не едите дрожжевое тесто, то можно приготовить пасхальную выпечку и без дрожжей. Попробуйте испечь пасху по нашему рецепту.

Ингредиенты:

400 г муки

60 г сливочного масла

300 мл молока

2 яйца

1 ст. сахара

½ ч. л. соды

½ ст. миндаля

½ ст. цукатов

4 ст. л. лимонного сока

цедра ½ лимона

ванилин

Масло растереть с желтками и сахаром, вливая лимонный сок по капле. Добавить муку, молоко, ванилин, цедру, измельченный миндаль, цукаты. Все вымешать и в самом конце положить соду и взбитые белки. Как только сода и белки оказались в тесте, интенсивно и долго его мешать нельзя. Выпекать при температуре 180-200°С в течение 40-50 минут.

София Яроцкая

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