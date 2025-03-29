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Безглютеновые морковные ньокки: рецепт полезного блюда
Безглютеновые морковные ньокки – это отличный вариант легкого, полезного и аппетитного блюда, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.
Ньокки – это традиционное итальянское блюдо, напоминающее маленькие нежные клецки. Они могут быть картофельными, тыквенными, сырными или даже морковными. На странице ameliezen_ рассказали об уникальном рецепте безглютеновых морковных ньоки – легких, ароматных и очень полезных. Благодаря своей яркой оранжевой текстуре они украсят любой стол и порадуют удовольствие.
Морковь богата бета-каротином, который является мощным антиоксидантом и способствует здоровью кожи, зрения и иммунной системы. Также она содержит клетчатку, которая оказывает положительное влияние на пищеварение и ряд витаминов (А, С, К, В6). В сочетании с безглютеновой мукой этот рецепт станет отличным выбором для избегающих глютена, но стремится сохранить разнообразие своего питания.
Ингредиенты
- Морковь
- 350 г
- Безглютеновая мука 300 г
- 300 г
- Яичный желток
- 1 шт.
- Соль
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- Топленое масло
- 1 ст. л
- Тимьян
- 1 веточка
- Перец
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- Крем-сыр или тертый пармезан
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Приготовление
Морковь нарежьте кружочками и приготовьте на пару до мягкости (около 15-20 минут). Чем мягче морковь, тем легче из нее будет сделать пюре.
С помощью погружного блендера или пестика, измельчите морковь до однородной массы без комочков.
На рабочую поверхность сыпьте муку, в центр добавьте морковное пюре, желток и соль. Осторожно вымешивайте, пока не получите тесто. Если она слишком липкая, можно добавить еще немного муки.
Разделите тесто на четыре части, сформуйте из каждой длинные колбаски и нарежьте небольшие кусочки. Вы также можете нарезать кусочки теста ножницами прямо в кастрюлю с кипящей водой.
Бросьте ньокки в кипящую подсоленную воду. Как только они всплывут на поверхность – это сигнал, что блюдо готово. Извлеките их шумовкой и дайте стечь.
На сковороде растопите топленое масло, добавьте веточку тимьяна и обжаривайте ньокки, пока они не станут золотистыми.
Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте ньоки с крем-сыром или тертым пармезаном.
Эти нежные клецки прекрасно сочетаются с разными соусами:
Грибной соус – со сливками и шампиньонами.
Томатный соус – для любителей классических средиземноморских вкусов.
Зеленый соус песто – базилик и орешки отлично дополняют морковную текстуру.
Просто с маслом и сыром – нежный вкус блюда не нуждается в сложных дополнениях.
Советы
Если вы хотите сделать блюдо веганским, можно использовать льняное яйцо (1 ст. л льняных семян с 3 ст. л воды).
Для более насыщенного вкуса добавьте к тесту куркуму или мускатный орех.
Готовьте с любовью, экспериментируйте со специями и соусами и ваше блюдо всегда будет неотразимым.
Приятного аппетита!