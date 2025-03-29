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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Безглютеновые морковные ньокки: рецепт полезного блюда

Безглютеновые морковные ньокки – это отличный вариант легкого, полезного и аппетитного блюда, которое подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Безглютеновые морковные ньокки

Безглютеновые морковные ньокки / © Credits

Ньокки – это традиционное итальянское блюдо, напоминающее маленькие нежные клецки. Они могут быть картофельными, тыквенными, сырными или даже морковными. На странице ameliezen_ рассказали об уникальном рецепте безглютеновых морковных ньоки – легких, ароматных и очень полезных. Благодаря своей яркой оранжевой текстуре они украсят любой стол и порадуют удовольствие.

Морковь богата бета-каротином, который является мощным антиоксидантом и способствует здоровью кожи, зрения и иммунной системы. Также она содержит клетчатку, которая оказывает положительное влияние на пищеварение и ряд витаминов (А, С, К, В6). В сочетании с безглютеновой мукой этот рецепт станет отличным выбором для избегающих глютена, но стремится сохранить разнообразие своего питания.

Ингредиенты

Морковь
350 г
Безглютеновая мука 300 г
300 г
Яичный желток
1 шт.
Соль
Топленое масло
1 ст. л
Тимьян
1 веточка
Перец
Крем-сыр или тертый пармезан

Приготовление

  1. Морковь нарежьте кружочками и приготовьте на пару до мягкости (около 15-20 минут). Чем мягче морковь, тем легче из нее будет сделать пюре.

  2. С помощью погружного блендера или пестика, измельчите морковь до однородной массы без комочков.

  3. На рабочую поверхность сыпьте муку, в центр добавьте морковное пюре, желток и соль. Осторожно вымешивайте, пока не получите тесто. Если она слишком липкая, можно добавить еще немного муки.

  4. Разделите тесто на четыре части, сформуйте из каждой длинные колбаски и нарежьте небольшие кусочки. Вы также можете нарезать кусочки теста ножницами прямо в кастрюлю с кипящей водой.

  5. Бросьте ньокки в кипящую подсоленную воду. Как только они всплывут на поверхность – это сигнал, что блюдо готово. Извлеките их шумовкой и дайте стечь.

  6. На сковороде растопите топленое масло, добавьте веточку тимьяна и обжаривайте ньокки, пока они не станут золотистыми.

  7. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте ньоки с крем-сыром или тертым пармезаном.

Эти нежные клецки прекрасно сочетаются с разными соусами:

  • Грибной соус – со сливками и шампиньонами.

  • Томатный соус – для любителей классических средиземноморских вкусов.

  • Зеленый соус песто – базилик и орешки отлично дополняют морковную текстуру.

  • Просто с маслом и сыром – нежный вкус блюда не нуждается в сложных дополнениях.

Советы

  • Если вы хотите сделать блюдо веганским, можно использовать льняное яйцо (1 ст. л льняных семян с 3 ст. л воды).

  • Для более насыщенного вкуса добавьте к тесту куркуму или мускатный орех.

Готовьте с любовью, экспериментируйте со специями и соусами и ваше блюдо всегда будет неотразимым.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
38
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