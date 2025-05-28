Безглютеновый пирог с рикоттой и спаржей: рецепт на скорую руку / © Credits

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Ароматный, с нежной текстурой и ярким вкусом, прекрасно сочетается с легким зеленым салатом и бокалом белого вина. Идеально — как для гостей, так и для уютного семейного круга. А о рецепте приготовления рассказали на странице фудблогера Amelie.

Ингредиенты

Для начинки

Рикота 250 г

Твердый творог 100 г

Яйца 5 шт.

Молодая спаржа 1 горсть

Соль

Перец

Мускатный орех

Для основания

Нутовая мука 150 г

Оливковое масло 40 мл

Вода 60 мл

Соль ½ ч. л

Приготовление

Смешайте нутовую муку с солью. Добавить оливковое масло и воду, замесить эластичное тесто. Заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 15–20 мин. Затем раскатайте его между двумя листами пергамента и выложите в форму для выпечки. Промойте стебли спаржи, обрежьте жесткие кончики. Варите на пару 5–7 мин — спаржа должна остаться хрустящей. В отдельной миске соедините рикоту, тертый сыр, яйца, специи и мускатный орех. Хорошо перемешайте до однородности. Вылейте начинку на тесто, сверху выложите спаржу (поясница или вдоль — как вам нравится). Выпекайте при температуре 180°C в течение 45 мин или до золотистой корочки.

Идеи для подачи

Теплым с рукколой или миксом салатов

С ложкой греческого йогурта или соусом песто

Как завтрак или обед в офис, даже в холодном виде

Этот пирог прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней и его вкус лучше на следующий день. А еще его можно замораживать порционно и под рукой всегда будет питательный перекус.