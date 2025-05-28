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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Безглютеновый пирог с рикоттой и спаржей: рецепт на скорую руку

Если вы ищете легкий и питательный вариант обеда или ужина — попробуйте этот изящный пирог без глютена с рикоттой и спаржей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Безглютеновый пирог с рикоттой и спаржей: рецепт на скорую руку

Безглютеновый пирог с рикоттой и спаржей: рецепт на скорую руку / © Credits

Ароматный, с нежной текстурой и ярким вкусом, прекрасно сочетается с легким зеленым салатом и бокалом белого вина. Идеально — как для гостей, так и для уютного семейного круга. А о рецепте приготовления рассказали на странице фудблогера Amelie.

Ингредиенты

Для начинки

  • Рикота 250 г

  • Твердый творог 100 г

  • Яйца 5 шт.

  • Молодая спаржа 1 горсть

  • Соль

  • Перец

  • Мускатный орех

Для основания

  • Нутовая мука 150 г

  • Оливковое масло 40 мл

  • Вода 60 мл

  • Соль ½ ч. л

Приготовление

  1. Смешайте нутовую муку с солью. Добавить оливковое масло и воду, замесить эластичное тесто.

  2. Заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 15–20 мин. Затем раскатайте его между двумя листами пергамента и выложите в форму для выпечки.

  3. Промойте стебли спаржи, обрежьте жесткие кончики. Варите на пару 5–7 мин — спаржа должна остаться хрустящей.

  4. В отдельной миске соедините рикоту, тертый сыр, яйца, специи и мускатный орех. Хорошо перемешайте до однородности.

  5. Вылейте начинку на тесто, сверху выложите спаржу (поясница или вдоль — как вам нравится). Выпекайте при температуре 180°C в течение 45 мин или до золотистой корочки.

Идеи для подачи

  • Теплым с рукколой или миксом салатов

  • С ложкой греческого йогурта или соусом песто

  • Как завтрак или обед в офис, даже в холодном виде

Этот пирог прекрасно хранится в холодильнике до 3 дней и его вкус лучше на следующий день. А еще его можно замораживать порционно и под рукой всегда будет питательный перекус.

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