Бисквит с лимонным курдом: рецепт невероятного лимонного фондана от Евгения Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом невероятно вкусного десерта.

Есть такие виды десертов, которые все обожают, но почему-то боятся приготовить дома, потому что считают, что это очень сложно. Одним из таких десертов является фондан. Невозможно не любить шоколадный фондан с его горячей и аппетитной жидкой начинкой, которая вытекает, как лава. А я вот подумал, пробовали ли вы когда-нибудь лимонный фондан? Если да, то вы должны влюбиться в него, а если нет – все впереди, потому что сегодня будем готовить именно его.

Лимонный фондан имеет такой же принцип приготовления, как шоколадный, но из бисквита будет вытекать нежный лимонный курд – это невероятно красиво и очень вкусно. Со своей небольшой кислинкой лимонный курд будто создан, чтобы оттенить сладкий и пышный бисквит. И вы сами убедитесь в том, что рецепт лимонного фондана хоть и требует времени, но не такой сложный, как вы себе представляли. На мой взгляд, такой лимонный десерт хорошо освежает после вкусного обеда или ужина.

Чтобы сделать вкусный лимонный фондан, или лавакейк, как его еще называют, нужно приготовить лимонный курд и подморозить его. Далее сделать простое бисквитное тесто, выложить в формочки и добавить в каждый по шарику курда. Выпекать 10-12 минут и наслаждаться невероятно нежным десертом с отличным лимонным вкусом.

Секреты приготовления лимонного фондана

Чтобы лимонный фондан получился идеальным, нужно знать несколько основных правил. Чтобы структура лимонного курда была идеальной, следует процедить лимонный сок через сито, избавившись от частичек лимона или косточек, которые могли туда попасть. При заваривании курда важно следить за тем, чтобы миска ни в коем случае не касалась воды – курд должен готовиться именно за счет пара. Готовый курд нужно обязательно накрыть пищевой пленкой, но не просто саму миску с ним, а таким образом, чтобы пленка касалась самого курда, это обезопасит его от обветривания. Муку для бисквита я советую предварительно просеять, это поможет готовому десерту быть более пышным и нежным. Также обязательно нужно разогреть духовку до температуры 180 градусов, а потом ставить фонданы выпекаться. Десерт готовится в духовке всего 10 минут, и если вы поставите фонданы в еще не разогретую духовку, они будут сырыми.

Ингредиенты:

Для курда:

2 лимона (сок)

100 г сахара

50 г сливочного масла

1 яйцо

1 желток

Для бисквита:

120 г сахара

2 ст. л. сахарной пудры (для декора и посыпания формы)

3 яйца

1 белок

180 г муки

120 г сливочного масла (+ 5 г для смазывания формочек)

цедра 2 лимонов

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления нежного лимонного фондана.

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2. В миску на маленькой терке натрите цедру 2 лимонов. Старайтесь не цеплять белую часть, она может придать горчинки. Миску с цедрой пока отставьте. Я советую предварительно полить лимоны кипятком, чтобы избавиться от веществ, которыми могла быть обработана кожура.

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3. Начнем с приготовления лимонного курда. В огнеупорную миску выжмите сок этих двух лимонов, его должно быть примерно 120 мл. Чтобы избавиться от косточек и кусочков лимона, можно процедить сок через сито.

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4. Добавьте в миску к лимонному соку 100 г сахара и 50 г сливочного масла.

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5. В сотейнике вскипятите воду и установите миску с соком, сахаром и маслом сверху так, чтобы она не касалась поверхности воды. Помешивайте смесь венчиком на паровой бане, пока не растворится сахар. Добавьте 1 яйцо и 1 желток. Белок не выбрасывайте, он нам еще пригодится для приготовления бисквита.

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6. Продолжайте перемешивать курд на паровой бане, пока он не загустеет, это займет примерно 10 минут.

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7. Перелейте курд в другую миску и накройте пищевой пленкой в контакт, то есть так, чтобы пленка касалась его. Поставьте в морозильную камеру на 2 часа.

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8. Когда курд застынет, сделайте ложкой небольшие шарики, выложите на доску, застеленную пергаментом, и снова верните в морозилку еще на 1 час.

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9. Для бисквита смешайте в миске 3 яйца и 1 оставшийся у нас белок. Всыпьте 120 г сахара. Взбивайте миксером до тех пор, пока масса немного не увеличится в объеме. Добавьте в миску лимонную цедру, которую мы натерли раньше, и снова немного взбейте смесь.

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10. Всыпьте 180 г муки и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы структура оставалась такой же воздушной.

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11. Растопите в кастрюльке 120 г сливочного масла и влейте в миску с тестом. Еще раз аккуратно перемешайте лопаткой до объединения структур.

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12. Формочки для фондана смажьте небольшим количеством сливочного масла и посыпьте сахарной пудрой. Немного потрясите и высыпьте лишнюю пудру. Выкладывайте тесто в формочки так, чтобы до верха осталось еще примерно 2 см, потому что бисквит немного поднимется.

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13. Далее в каждую формочку выложите по шарику лимонного курда из морозилки и слегка вдавите, чтобы шарик опустился в тесто. Но не прижимайте слишком сильно, шарик должен остаться примерно внутри фондана, не у верха или низа. Выпекайте лимонные фонданы в предварительно разогретой духовке с темпера турой 180 градусов в режиме конвекции в течение 10-12 минут. Готовым фонданам дайте немного остыть, а затем достаньте, осторожно перевернув формочки. Если фонданы не будут выпадать из формы, слегка постучите по дну форм или поставьте их на несколько секунд в форму с горячей водой, но так, чтобы она не залилась в формочки. Готовые лимонные фонданы сверху посыпьте сахарной пудрой по вкусу.

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Готовить – это просто!

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