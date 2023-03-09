Бисквитный рулет: десерт из пяти ингредиентов

Для классического бисквитного рулета вам понадобится всего пять ингредиентов: яйца, мука, сахар, сода и джем.
Самое простое тесто для выпечки – бисквитное. Рулет выпекают, смазывают джемом и дают пропитаться. Десерт выходит нежным и вкусным.
Ингредиенты
- мука – 6 ст. л.
- сахар – 6 ст. л.
- яйца – 6 шт.
- сода – на кончике ножа
- джем абрикосовый
Приготовление
Желтки отделите от белков. Взбейте миксером белки в пену, затем добавляйте понемногу сахар и взбивайте до тех пор, пока пена не станет блестящей и твердой. Добавьте по одному желтку и взбейте еще пять минут. Затем медленно, частями всыпайте через ситечко муку, смешанную с содой. Массу перемешайте венчиком.
На выстеленный пергаментом противень вылейте тесто равномерным слоем и выпекайте в духовке при 160 градусах в течение 12-15 минут до светло-коричневого цвета.
Готовый бисквит переверните на кухонное полотенце, снимите с него пергамент и при помощи полотенца сверните в рулет швом вниз и оставьте остывать. Затем раскатайте, намажьте джемом и скатайте в плотный рулет. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы
- Джем используйте любой.
- Когда выпекается бисквит, духовку не открывайте.
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