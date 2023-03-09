Бисквитный рулет: десерт из пяти ингредиентов

Для классического бисквитного рулета вам понадобится всего пять ингредиентов: яйца, мука, сахар, сода и джем.

Самое простое тесто для выпечки – бисквитное. Рулет выпекают, смазывают джемом и дают пропитаться. Десерт выходит нежным и вкусным.

Ингредиенты

мука – 6 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

яйца – 6 шт.

сода – на кончике ножа

джем абрикосовый

Приготовление

Желтки отделите от белков. Взбейте миксером белки в пену, затем добавляйте понемногу сахар и взбивайте до тех пор, пока пена не станет блестящей и твердой. Добавьте по одному желтку и взбейте еще пять минут. Затем медленно, частями всыпайте через ситечко муку, смешанную с содой. Массу перемешайте венчиком.

На выстеленный пергаментом противень вылейте тесто равномерным слоем и выпекайте в духовке при 160 градусах в течение 12-15 минут до светло-коричневого цвета.

Готовый бисквит переверните на кухонное полотенце, снимите с него пергамент и при помощи полотенца сверните в рулет швом вниз и оставьте остывать. Затем раскатайте, намажьте джемом и скатайте в плотный рулет. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Джем используйте любой.

Когда выпекается бисквит, духовку не открывайте.

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