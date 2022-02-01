Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю

Если хочется вкусненького, попробуйте этот рецепт.
Приготовить бисквит совсем не сложно, а если добавить к нему ароматную цедру лимона, то устоять будет просто невозможно перед такой вкуснятиной. Такой бисквитный торт с лимоном идеально подойдет к чаю или кофе. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
- мука - 250 г
- сахар - 100 г
- сливочное масло - 150 г
- яйца - 8 шт.
- цедра 2 лимонов
- молотые сухари
Приготовление:
Сначала отделите желтки от белков.
Теперь растопите сливочное масло, добавьте в него цедру лимона, сахар и хорошо перемешайте.
Продолжая мешать (можно использовать для этого миксер), добавьте один за другим желтки.
Всыпьте в смесь муку и снова хорошо все перемешайте.
Взбейте отделенные белки до устойчивых пиков. Добавьте их в тесто и снова осторожно перемешайте лопаткой снизу вверх.
Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте сухарями. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите и отправьте в духовку. Выпекать такой бисквит стоит 15-20 минут в разогретой до 220°C духовке.
Приятного тебе аппетита!
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