Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю

Если хочется вкусненького, попробуйте этот рецепт.

Приготовить бисквит совсем не сложно, а если добавить к нему ароматную цедру лимона, то устоять будет просто невозможно перед такой вкуснятиной. Такой бисквитный торт с лимоном идеально подойдет к чаю или кофе. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

мука - 250 г

сахар - 100 г

сливочное масло - 150 г

яйца - 8 шт.

цедра 2 лимонов

молотые сухари

Приготовление:

Сначала отделите желтки от белков.

Теперь растопите сливочное масло, добавьте в него цедру лимона, сахар и хорошо перемешайте.

Также читайте Бисквитный рулет с маком — десерт на скорую руку

Продолжая мешать (можно использовать для этого миксер), добавьте один за другим желтки.

Всыпьте в смесь муку и снова хорошо все перемешайте.

Взбейте отделенные белки до устойчивых пиков. Добавьте их в тесто и снова осторожно перемешайте лопаткой снизу вверх.

Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте сухарями. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите и отправьте в духовку. Выпекать такой бисквит стоит 15-20 минут в разогретой до 220°C духовке.

Приятного тебе аппетита!

Читайте также: Пампушки с чесноком: рецепт от Евгения Клопотенко