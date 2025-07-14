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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Битая маринованная редиска: рецепт вкусной закуски

Среди гастрономических трендов этого года — битая маринованная редиска. Конечно, звучит необычно, но именно эта закуска вызвала настоящий фурор в соцсетях и не зря.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
59 ккал
Битая маринованная редиска

Битая маринованная редиска / © Credits

Битая маринованная редиска острая, хрустящая и яркая, идеально подходит как дополнение к мясу, картофелю, закускам или даже в роллы и салаты. О своем универсальном рецепте маринованной редиски рассказал повар Александр Огородник, известный своим подходом к простой, но креативной кухне.

«Битой» редиску называют не просто так, ведь перед маринованием ее слегка прижимают или раздавливают ножом или бутылкой, чтобы овощ впитывал маринад интенсивнее. Текстура становится интереснее, а вкус насыщеннее и ярче.

Эта технология происходит из азиатской кухни — в частности, огурцы часто маринуют именно таким способом в Корее или Китае. Теперь этот метод набирает популярность и в Европе.

Ингредиенты

Свежая редиска
700 г
Красный лук
100 г
Чеснок
2 зубчика
Свежий кипяток
15 г
Соль
1,5 ст. л
Сахар
2 ст. л.
Молотый черный перец
Столовый уксус
50 г
Подсолнечное масло

Приготовление

  • Хорошо промойте редис, обрежьте хвостики.

  • Сложите в пакет или глубокую миску и слегка «раздавите» ее тыльной стороной ножа или толкушкой. Не до пюре, а просто, чтобы овощи потрескались и дали сок. Так маринад быстрее и глубже проникнет в сердцевину.

  • Нарежьте красный лук полукольцами, а чеснок тонкими пластинками.

  • Мелко нарежьте свежий укроп.

  • В большой миске смешайте редис, лук, чеснок и зелень.

  • В стакане смешайте уксус, соль, сахар, перец и подсолнечное масло.

  • Залейте полученной жидкостью редис, тщательно перемешайте руками или ложкой.

  • Оставьте мариноваться хотя бы на 30 мин при комнатной температуре.

Подача

  • К мясу на гриле.

  • Как закуску на праздничный стол или пикник.

  • В сэндвичи или бургеры.

  • С отварным картофелем или блюдами из яиц.

  • К суши и роллам как альтернатива имбирю.

Хранение

  • Храните в стеклянной банке под крышкой в холодильнике.

  • Срок хранения до 5 дней.

  • С каждым днем редис становится вкуснее, но теряет хрусткость после 4-5 дней.

Битая маринованная редиска — это простой и интересный способ разнообразить ваш стол. Готовится быстро, имеет эффектный вид, на вкус еще лучше и станет любимой закуской не только для сторонников ЗОЖ, но и для ценителей крафтовой кухни.

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