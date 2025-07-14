Битая маринованная редиска: рецепт вкусной закуски

Битая маринованная редиска / © Credits

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Битая маринованная редиска острая, хрустящая и яркая, идеально подходит как дополнение к мясу, картофелю, закускам или даже в роллы и салаты. О своем универсальном рецепте маринованной редиски рассказал повар Александр Огородник, известный своим подходом к простой, но креативной кухне.

«Битой» редиску называют не просто так, ведь перед маринованием ее слегка прижимают или раздавливают ножом или бутылкой, чтобы овощ впитывал маринад интенсивнее. Текстура становится интереснее, а вкус насыщеннее и ярче.

Эта технология происходит из азиатской кухни — в частности, огурцы часто маринуют именно таким способом в Корее или Китае. Теперь этот метод набирает популярность и в Европе.

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Ингредиенты Свежая редиска 700 г Красный лук 100 г Чеснок 2 зубчика Свежий кипяток 15 г Соль 1,5 ст. л Сахар 2 ст. л. Молотый черный перец Столовый уксус 50 г Подсолнечное масло

Приготовление

Хорошо промойте редис, обрежьте хвостики.

Сложите в пакет или глубокую миску и слегка «раздавите» ее тыльной стороной ножа или толкушкой. Не до пюре, а просто, чтобы овощи потрескались и дали сок. Так маринад быстрее и глубже проникнет в сердцевину.

Нарежьте красный лук полукольцами, а чеснок тонкими пластинками.

Мелко нарежьте свежий укроп.

В большой миске смешайте редис, лук, чеснок и зелень.

В стакане смешайте уксус, соль, сахар, перец и подсолнечное масло.

Залейте полученной жидкостью редис, тщательно перемешайте руками или ложкой.

Оставьте мариноваться хотя бы на 30 мин при комнатной температуре.

Подача

К мясу на гриле.

Как закуску на праздничный стол или пикник.

В сэндвичи или бургеры.

С отварным картофелем или блюдами из яиц.

К суши и роллам как альтернатива имбирю.

Хранение

Храните в стеклянной банке под крышкой в холодильнике.

Срок хранения до 5 дней.

С каждым днем редис становится вкуснее, но теряет хрусткость после 4-5 дней.

Битая маринованная редиска — это простой и интересный способ разнообразить ваш стол. Готовится быстро, имеет эффектный вид, на вкус еще лучше и станет любимой закуской не только для сторонников ЗОЖ, но и для ценителей крафтовой кухни.