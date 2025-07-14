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Битая маринованная редиска: рецепт вкусной закуски
Среди гастрономических трендов этого года — битая маринованная редиска. Конечно, звучит необычно, но именно эта закуска вызвала настоящий фурор в соцсетях и не зря.
Битая маринованная редиска острая, хрустящая и яркая, идеально подходит как дополнение к мясу, картофелю, закускам или даже в роллы и салаты. О своем универсальном рецепте маринованной редиски рассказал повар Александр Огородник, известный своим подходом к простой, но креативной кухне.
«Битой» редиску называют не просто так, ведь перед маринованием ее слегка прижимают или раздавливают ножом или бутылкой, чтобы овощ впитывал маринад интенсивнее. Текстура становится интереснее, а вкус насыщеннее и ярче.
Эта технология происходит из азиатской кухни — в частности, огурцы часто маринуют именно таким способом в Корее или Китае. Теперь этот метод набирает популярность и в Европе.
Ингредиенты
- Свежая редиска
- 700 г
- Красный лук
- 100 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Свежий кипяток
- 15 г
- Соль
- 1,5 ст. л
- Сахар
- 2 ст. л.
- Молотый черный перец
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- Столовый уксус
- 50 г
- Подсолнечное масло
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Приготовление
Хорошо промойте редис, обрежьте хвостики.
Сложите в пакет или глубокую миску и слегка «раздавите» ее тыльной стороной ножа или толкушкой. Не до пюре, а просто, чтобы овощи потрескались и дали сок. Так маринад быстрее и глубже проникнет в сердцевину.
Нарежьте красный лук полукольцами, а чеснок тонкими пластинками.
Мелко нарежьте свежий укроп.
В большой миске смешайте редис, лук, чеснок и зелень.
В стакане смешайте уксус, соль, сахар, перец и подсолнечное масло.
Залейте полученной жидкостью редис, тщательно перемешайте руками или ложкой.
Оставьте мариноваться хотя бы на 30 мин при комнатной температуре.
Подача
К мясу на гриле.
Как закуску на праздничный стол или пикник.
В сэндвичи или бургеры.
С отварным картофелем или блюдами из яиц.
К суши и роллам как альтернатива имбирю.
Хранение
Храните в стеклянной банке под крышкой в холодильнике.
Срок хранения до 5 дней.
С каждым днем редис становится вкуснее, но теряет хрусткость после 4-5 дней.
Битая маринованная редиска — это простой и интересный способ разнообразить ваш стол. Готовится быстро, имеет эффектный вид, на вкус еще лучше и станет любимой закуской не только для сторонников ЗОЖ, но и для ценителей крафтовой кухни.