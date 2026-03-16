Биточки из куриного фарша и творога: необычный рецепт
Чтобы приготовить сочные, нежные биточки, обязательно добавьте к куриному фаршу творог и запеките биточки в молоке в духовке. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием.
Если у вас нет возможности воспользоваться духовкой, обжарьте их просто на сковороде с растительным маслом. Подайте биточки с любым гарниром.
Ингредиенты
- филе куриное
- 600 г
- творог 0%
- 120 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- молоко
- 230 мл
- лук репчатый
- 1 шт. (крупный)
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый;
-
- соль
-
Лук, чеснок очистите.
Лук нарежьте на небольшие кубики.
Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.
Куриное филе, лук, чеснок перемелите на мясорубке.
Добавьте творог, яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.
Влажными руками сформируйте биточки и выложите в форму.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут, затем достаньте биточки из духовки, залейте теплым молоком, слегка посолите и отправьте снова в духовку, доведите до кипения и готовьте еще 10-12 минут.
Советы:
Творог, молоко используйте любой жирности.