Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Рецепты
198
1 мин

Биточки из куриного фарша и творога: необычный рецепт

Чтобы приготовить сочные, нежные биточки, обязательно добавьте к куриному фаршу творог и запеките биточки в молоке в духовке. Это блюдо отлично подойдет для тех, кто следит за своим питанием.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
1 час
Пищевая ценность на 100 г
158 ккал
Если у вас нет возможности воспользоваться духовкой, обжарьте их просто на сковороде с растительным маслом. Подайте биточки с любым гарниром.

Ингредиенты

филе куриное
600 г
творог 0%
120 г
яйцо куриное
1 шт.
молоко
230 мл
лук репчатый
1 шт. (крупный)
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый;
соль

  1. Лук, чеснок очистите.

  2. Лук нарежьте на небольшие кубики.

  3. Куриное филе, помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на кусочки.

  4. Куриное филе, лук, чеснок перемелите на мясорубке.

  5. Добавьте творог, яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы.

  6. Влажными руками сформируйте биточки и выложите в форму.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут, затем достаньте биточки из духовки, залейте теплым молоком, слегка посолите и отправьте снова в духовку, доведите до кипения и готовьте еще 10-12 минут.

Советы:

  • Творог, молоко используйте любой жирности.

