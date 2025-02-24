Блинчики с рыбой, огурцом и сливочным сыром: интересный рецепт

Блинчики – универсальное блюдо, которое можно подавать как в сладком, так и в соленом варианте. Если вы ищете легкую, но одновременно изысканную закуску, то блины с рыбой, огурцом и сливочным сыром – идеальный выбор.

Это блюдо эстетично выглядит на столе и у него непревзойденный вкус. Оно отлично подойдет как для праздничного застолья, так и для семейного ужина. А о рецепте рассказали на странице katherine.nari.

Ингредиенты Мука 130 г Яйца 2 шт. Молоко 330 мл Соль Сахар Подсолнечное масло 2 ст. л Свежий огурец 1 шт. Слабосоленая семга 240 г Сливочный сыр 300 г

Приготовление

Чтобы блины получились нежными и эластичными, соблюдайте правильную последовательность приготовления теста. В миске взбейте яйца с подсолнечным маслом, солью и сахаром. Затем постепенно просейте муку и влейте около 100 мл молока. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. После этого добавьте оставшееся молоко и продолжайте вымешивать тесто до однородной консистенции. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте небольшое количество сливочного масла для жарки. Выливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяйте его по сковороде. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Выложите их на тарелку и дайте немного остыть. Огурец порежьте мелкими кубиками. Слабосоленую семгу также измельчите небольшими кусочками. Сливочный сыр хорошо перемешайте, чтобы у него была кремовая текстура. Смажьте каждый блинчик сливочным сыром, распределите его равномерным слоем. Выложите сверху кусочки рыбы и огурца. Аккуратно заверните блинчик в плотную трубочку. Затем нарежьте ее на порционные кусочки.

Подавать такие блины можно как закуску или легкое блюдо. Они отлично сочетаются со свежей зеленью, лимоном или красной икрой. Если хотите придать блюду дополнительный аромат, можно добавить к начинке немного измельченного укропа или зеленого лука.

Этот рецепт станет вашей визитной карточкой на праздничных столах и семейных посиделках. Наслаждайтесь вкусом и удивляйте близких своими кулинарными талантами.

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