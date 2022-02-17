Блинчики с яблоками: оригинальный рецепт

Это простой, но не традиционный способ приготовления блинчиков, ведь тесто делается дрожжевое.

Подавать такие блины с яблоками можно с медом или посыпать сахарной пудрой, к чаю или кофе на завтрак или как десерт к праздничному столу.

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 500 г

дрожжи - 30 г

сахар - 70 г

яйца - 3 шт.

молоко - 3 ст.

растительное масло для жарки

соль

Для начинки:

яблоки - 500 г

сахар - 1 ст.

корица

Приготовление:

Дрожжи разведите в одной трети теплого молока, добавьте сахар и столовую ложку муки. Отставьте на несколько минут. Когда молочно-дрожжевой смесь начнет бродить, перелейте ее в миску с предварительно просеянной мукой.

Добавьте к смеси яйца, влейте остальное молоко, посолите по вкусу и хорошо перемешайте.

Накройте ваше тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 2-2,5 часа в теплом месте, чтобы подошло.

Пока тесто подходит, приготовьте яблоки. Для этого натрите их на крупной терке и перемешайте с сахаром и корицей.

Приготовьте сковородку. Налейте на нее немного растительного масла и хорошо разогрейте.

Когда тесто подошло наливайте его черпаком на разогретую сковороду и распределяйте по поверхности, наклоняя сковороду в разные стороны.

Когда все тесто пожарено, приготовьте посуду для запекания. Это может беты противень, одноразовая форма или силиконовая.

Переложите в форму блинчики с яблочной начинкой или закрутите их как голубцы. Накройте крышкой или, если таковой нет, используйте фольгу. Запекайте в духовке при температуре 200°C 15-20 минут.

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