Блинчики с яблоками: оригинальный рецепт

Это простой, но не традиционный способ приготовления блинчиков, ведь тесто делается дрожжевое.
Подавать такие блины с яблоками можно с медом или посыпать сахарной пудрой, к чаю или кофе на завтрак или как десерт к праздничному столу.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука - 500 г
- дрожжи - 30 г
- сахар - 70 г
- яйца - 3 шт.
- молоко - 3 ст.
- растительное масло для жарки
- соль
Для начинки:
- яблоки - 500 г
- сахар - 1 ст.
- корица
Приготовление:
Дрожжи разведите в одной трети теплого молока, добавьте сахар и столовую ложку муки. Отставьте на несколько минут. Когда молочно-дрожжевой смесь начнет бродить, перелейте ее в миску с предварительно просеянной мукой.
Добавьте к смеси яйца, влейте остальное молоко, посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
Накройте ваше тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 2-2,5 часа в теплом месте, чтобы подошло.
Пока тесто подходит, приготовьте яблоки. Для этого натрите их на крупной терке и перемешайте с сахаром и корицей.
Приготовьте сковородку. Налейте на нее немного растительного масла и хорошо разогрейте.
Когда тесто подошло наливайте его черпаком на разогретую сковороду и распределяйте по поверхности, наклоняя сковороду в разные стороны.
Когда все тесто пожарено, приготовьте посуду для запекания. Это может беты противень, одноразовая форма или силиконовая.
Переложите в форму блинчики с яблочной начинкой или закрутите их как голубцы. Накройте крышкой или, если таковой нет, используйте фольгу. Запекайте в духовке при температуре 200°C 15-20 минут.
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