Блинчики со сливами: необычная идея осеннего завтрака
Приготовьте на завтрак к чаю, или как десерт, нежные блины с карамелизированными сливами.
Для этого испеките блинчики и заверните в них сливовую начинку. Готовые блинчики полейте получившимся сливовым соусом.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 170 гр;
молоко (горячее) — 500 мл
яйца куриные — 3 шт;
сахар — 2 ст л;
растительное масло — 60 гр;
соль — ½ ч л;
Для начинки:
сливы — 500 гр.
сахар — 100 гр;
сливочное масло — 30 гр.
Приготовление:
Сливы помойте, выньте косточки, разрежьте на две половинки.
В сотейнике, на медленном огне, растопите сливочное масло, всыпьте сахар, помешивая, пока сахар не растворится, затем выложите сливы и готовьте, пока сливы не пустят сок и не станут мягкими.
Смешайте яйца с сахаром, солью, влейте половину молока, всыпьте муку и венчиком хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, затем влейте остальное молоко, добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.
На разогретой сковороде, на среднем огне обжарьте блины с двух сторон.
На середину каждого блина положите 4-5 слив и заверните конвертиком.
Советы:
По желанию в сливы можно добавить корицу.