Блинчики со сливами: необычная идея осеннего завтрака

Блинчики со сливами / © Credits

Реклама

Для этого испеките блинчики и заверните в них сливовую начинку. Готовые блинчики полейте получившимся сливовым соусом.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 170 гр;

молоко (горячее) — 500 мл

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 2 ст л;

растительное масло — 60 гр;

соль — ½ ч л;

Для начинки:

сливы — 500 гр.

сахар — 100 гр;

сливочное масло — 30 гр.

Приготовление:

Сливы помойте, выньте косточки, разрежьте на две половинки.

Реклама

В сотейнике, на медленном огне, растопите сливочное масло, всыпьте сахар, помешивая, пока сахар не растворится, затем выложите сливы и готовьте, пока сливы не пустят сок и не станут мягкими.

Смешайте яйца с сахаром, солью, влейте половину молока, всыпьте муку и венчиком хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, затем влейте остальное молоко, добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.

На разогретой сковороде, на среднем огне обжарьте блины с двух сторон.

На середину каждого блина положите 4-5 слив и заверните конвертиком.

Реклама

Советы:

По желанию в сливы можно добавить корицу.