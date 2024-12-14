Блинная лазанья: новая версия классического рецепта

Когда классические рецепты получают новое звучание, кулинария превращается в искусство. Блинная лазанья сочетает в себе тонкие, золотистые блины, насыщенный мясной фарш и сливочный соус бешамель, которые создают гармонию вкуса.
На странице fatmagulkitchen поделились интересным вариантом лазаньи, который удивит ваших близких. В этой интерпретации вместо традиционного теста используются тонкие блины, что придает блюду легкость и нежность.
Ингредиенты
Для блинов:
- Молоко 1 стакан
- Яйцо 1 шт.
- Мука 1 стакан
- Соль
Для соуса бешамель:
- Сливочное масло 2 ст. л
- Мука 3 ст. л
- Молоко 3 стакана
- Соль
- Мускатный орех
- Черный перец
Для начинки:
- Мясной фарш 400 г
- Масло 3-4 ст. л
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Соль
- Красный перец
- Тмин
- Томатная паста 2 ст. л
- Вода 1 стакан
Приготовление
- В миске смешайте молоко, яйцо, муку и соль до получения однородного теста.
- На разогретой сковороде смазанной маслом выпекайте тонкие блины.
- На сковороду влейте несколько ложек растительного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте фарш и обжаривайте до готовности.
- Затем добавьте натертую морковь, томатную пасту, специи и тщательно перемешайте.
- Влейте стакан воды и тушите на слабом огне, пока начинка не станет сочной и ароматной.
- В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, постепенно добавьте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
- Затем, тонкой струйкой, влейте молоко, продолжая помешивать, пока соус не загустеет.
- Добавьте соль и мускатный орех или перец по вкусу.
- На дно формы для запекания выложите блинчик, сверху равномерно распределите слой мясной начинки, а затем залейте небольшим количеством соуса бешамель. Повторяйте слои, пока не используете все блины. Верхний слой залейте остатками соуса бешамеля.
- Поставьте лазанью в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. За это время блюдо получит аппетитную золотистую корочку.
Советы:
- После того, как лазанья будет готова, дайте ей немного "отдохнуть" – это поможет легче нарезать блюдо и раскроет его вкус. Подавайте на стол в сочетании со свежим салатом или бокалом любимого вина.
Это блюдо украсит ваш семейный обед и станет отличным вариантом для праздничного стола. Она удивит гостей и обязательно станет любимым блюдом в вашей кулинарной коллекции.
Читайте также:
- Лазанья из цуккини: интересный рецепт традиционного блюда
- Ленивая лазанья: интересный рецепт любимого блюда
- Ленивая лазанья на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда