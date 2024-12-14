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Блинная лазанья: новая версия классического рецепта

Блинная лазанья: новая версия классического рецепта

Лозанья / Фото: Credits

Когда классические рецепты получают новое звучание, кулинария превращается в искусство. Блинная лазанья сочетает в себе тонкие, золотистые блины, насыщенный мясной фарш и сливочный соус бешамель, которые создают гармонию вкуса.

На странице fatmagulkitchen поделились интересным вариантом лазаньи, который удивит ваших близких. В этой интерпретации вместо традиционного теста используются тонкие блины, что придает блюду легкость и нежность.

Ингредиенты

Для блинов:

  • Молоко 1 стакан
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 1 стакан
  • Соль

Для соуса бешамель:

  • Сливочное масло 2 ст. л
  • Мука 3 ст. л
  • Молоко 3 стакана
  • Соль
  • Мускатный орех
  • Черный перец

Для начинки:

  • Мясной фарш 400 г
  • Масло 3-4 ст. л
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Соль
  • Красный перец
  • Тмин
  • Томатная паста 2 ст. л
  • Вода 1 стакан

Приготовление

  1. В миске смешайте молоко, яйцо, муку и соль до получения однородного теста.
  2. На разогретой сковороде смазанной маслом выпекайте тонкие блины.
  3. На сковороду влейте несколько ложек растительного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
  4. Добавьте фарш и обжаривайте до готовности.
  5. Затем добавьте натертую морковь, томатную пасту, специи и тщательно перемешайте.
  6. Влейте стакан воды и тушите на слабом огне, пока начинка не станет сочной и ароматной.
  7. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, постепенно добавьте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
  8. Затем, тонкой струйкой, влейте молоко, продолжая помешивать, пока соус не загустеет.
  9. Добавьте соль и мускатный орех или перец по вкусу.
  10. На дно формы для запекания выложите блинчик, сверху равномерно распределите слой мясной начинки, а затем залейте небольшим количеством соуса бешамель. Повторяйте слои, пока не используете все блины. Верхний слой залейте остатками соуса бешамеля.
  11. Поставьте лазанью в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. За это время блюдо получит аппетитную золотистую корочку.

Советы:

  • После того, как лазанья будет готова, дайте ей немного "отдохнуть" – это поможет легче нарезать блюдо и раскроет его вкус. Подавайте на стол в сочетании со свежим салатом или бокалом любимого вина.

Это блюдо украсит ваш семейный обед и станет отличным вариантом для праздничного стола. Она удивит гостей и обязательно станет любимым блюдом в вашей кулинарной коллекции.

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