Блинная лазанья: новая версия классического рецепта

Когда классические рецепты получают новое звучание, кулинария превращается в искусство. Блинная лазанья сочетает в себе тонкие, золотистые блины, насыщенный мясной фарш и сливочный соус бешамель, которые создают гармонию вкуса.

На странице fatmagulkitchen поделились интересным вариантом лазаньи, который удивит ваших близких. В этой интерпретации вместо традиционного теста используются тонкие блины, что придает блюду легкость и нежность.

Ингредиенты

Для блинов:

Молоко 1 стакан

Яйцо 1 шт.

Мука 1 стакан

Соль

Для соуса бешамель:

Сливочное масло 2 ст. л

Мука 3 ст. л

Молоко 3 стакана

Соль

Мускатный орех

Черный перец

Для начинки:

Мясной фарш 400 г

Масло 3-4 ст. л

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Соль

Красный перец

Тмин

Томатная паста 2 ст. л

Вода 1 стакан

Приготовление

В миске смешайте молоко, яйцо, муку и соль до получения однородного теста. На разогретой сковороде смазанной маслом выпекайте тонкие блины. На сковороду влейте несколько ложек растительного масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте фарш и обжаривайте до готовности. Затем добавьте натертую морковь, томатную пасту, специи и тщательно перемешайте. Влейте стакан воды и тушите на слабом огне, пока начинка не станет сочной и ароматной. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, постепенно добавьте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Затем, тонкой струйкой, влейте молоко, продолжая помешивать, пока соус не загустеет. Добавьте соль и мускатный орех или перец по вкусу. На дно формы для запекания выложите блинчик, сверху равномерно распределите слой мясной начинки, а затем залейте небольшим количеством соуса бешамель. Повторяйте слои, пока не используете все блины. Верхний слой залейте остатками соуса бешамеля. Поставьте лазанью в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. За это время блюдо получит аппетитную золотистую корочку.

Советы:

После того, как лазанья будет готова, дайте ей немного "отдохнуть" – это поможет легче нарезать блюдо и раскроет его вкус. Подавайте на стол в сочетании со свежим салатом или бокалом любимого вина.

Это блюдо украсит ваш семейный обед и станет отличным вариантом для праздничного стола. Она удивит гостей и обязательно станет любимым блюдом в вашей кулинарной коллекции.

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