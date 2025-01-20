Блинное полено тирамису: рецепт нежного десерта

Создать изысканный десерт, который удивит даже самых требовательных гурманов, гораздо проще, чем вы думаете. Блинное полено тирамису — это нежное, изысканное блюдо, сочетающее традиционный вкус тирамису с мягкостью блинов.

На странице on_est_gourmands разделились простым рецептом. Этот десерт станет изюминкой любого праздничного стола или просто приятным дополнением к чаепитию с близкими. Рецепт рассчитан на 6 персон.

Ингредиенты

Для блинов:

Молоко 500 г

Растворимый кофе 4 г

Соль ½ ч. л

Жидкий или порошковый ванилин 1 ч.л

Яйца 4 шт.

Сахар 30 г

Мука 190 г

Растопленное сливочное масло 40 г

Для крема маскарпоне:

Маскарпоне 250 г

Холодные сливки 300 г

Сахар 80 г

Приготовление

Подготовка блинов:

Начните с приготовления молочно-кофейной смеси. Для этого растворите 4 г кофе в теплом молоке и оставьте его на несколько минут. В большой миске смешайте муку, соль, сахар и ваниль. В центре сухих ингредиентов сделайте углубление и вбейте яйца. Начните постепенно смешивать, добавляя молоко небольшими порциями. Тщательно вымешивайте, чтобы избежать комочков. Добавьте растопленное сливочное масло и снова хорошо перемешайте тесто. Выпекайте блины на горячей сковороде, смазанной тонким слоем масла. Обжаривайте блины только с одной стороны – это позволит им оставаться мягкими и эластичными. Для десерта вам понадобится 6-8 блинов в зависимости от диаметра сковороды. Выложите блины на тарелку, накройте пленкой и дайте остыть.

Приготовление крема маскарпоне:

В чашу миксера добавьте маскарпоне, холодные сливки и сахар. Взбивайте на высокой скорости до получения густого крема. Он должен быть однородным, но не перебитым. Отложите четверть крема для финальной отделки блинного полена.

Соберите десерт:

Выкладывайте блины один за другим, но прикрывая половину предыдущего, будто они съехали, щедро смазывая каждый слой кремом. Затем сверните их в рулет, который станет основой вашего полена. Оставшимся кремом обмажьте поверхность рулета. Посыпьте десерт несладким какао для традиционного вида тирамису.

Последние штрихи:

Поставьте готовое полено в холодильник минимум на 3 часа. Это позволит крему застыть. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусками. Подавать можно как отдельное блюдо или в дополнение к чашечке ароматного кофе.

Советы:

Используйте качественные ингредиенты: свежее молоко, натуральную ваниль и сливочный маскарпоне.

Чтобы избежать комочков в тесте, просейте муку перед приготовлением.

Если крем кажется слишком густым, добавьте ложку сливок и еще раз взбейте.

#marquerepere #recette #colaboration #leclerc ♬ Somewhere in My Memory @on_est_gourmands Bûche de Crêpes façon Tiramisu Une bûche en toute simplité et tellement bonne à moins de 1€ par personne avec les producits Marque Repère de @E.Leclerc. Pour 6 personnes Pour l'appareil à Crêpes : 500g de lait entier à température ambiante 4g de cafè soluble 1/2 càc de sel 1cac de vanille liquide ou en pour 4 œufs 30g de sucre 190g de farine café soluble avec le lait entier, réserver. Dans un saladier verser la farine, le sel, le sucre et la vanille. Faire un puit, ajouter les œufs et progressivement mélanger. Quand le mélange devient épais ajouter le lait petit à petit. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger. Faire cuire les crepes dans une poêle chaude d'un côté seulement pour les garder moelleuse. Vous aurez besoin de 6 à 8 crêpes pour la recette (selon la taille de votre poêle). Couvrir et laisser refroidir. La crème a mascarpone : 250g de mascarpone 300g de crème entiere froide 80g de sucre Dans le являлся для batter verser tous les ingrédients et fouetter jusqu'à la obtention de un crème lisse et onctue. Retirer un quart de la creme et reserva pour plus tard pour décorer la bûche. Monter les crepes avec la creme (voir video) Pocher le restante de la creme sur le des de la bûche, reserva et saupoudrer de cacao no sucre. Réserver au frais minimum 3 hr avant de découper. #noel

Блинное полено тирамису — это идеальный десерт для тех, кто ценит нежные текстуры и гармоничное сочетание вкусов. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет вашим любимым.

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