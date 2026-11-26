Блинное тирамису instagram.com_mil_alexx / © Instagram

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О рецепте аппетитного блинного торта «Тирамису» рассказали на странице mil_alexx. Его главное преимущество — знакомый вкус в новом формате. Вместо традиционных бисквитных слоев — тоненькие шоколадные блинчики, которые щедро прослаивают нежным кофейным кремом. Приготовление займет около 30–40 минут, а затем десерту нужно лишь немного времени в холодильнике, чтобы стать ещё вкуснее.

Блинное тирамису instagram.com_mil_alexx / © Instagram

Ингредиенты

Для блинов

теплое молоко — 500 мл

мука — 175 г

какао — 25 г

яйца — 2 шт.

сахар — 1 ст. л.

соль — щепотка

кофе — 30 мл (или 10 г растворимого кофе)

масло — 1 ст. л

Для крема

маскарпоне — 250 г

сахарная пудра — 120 г

ванильный сахар — 15 г

холодные сливки — 500 г

кофе — 30 мл

Блинное тирамису instagram.com_mil_alexx / © Instagram

Приготовление

В большой миске смешайте тёплое молоко, муку, яйца, какао, сахар, соль, кофе и масло. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Оставьте тесто на 10 минут. На хорошо разогретой сковороде приготовьте тонкие шоколадные блинчики. Из указанного количества ингредиентов должно получиться примерно 12–14 штук. Смешайте маскарпоне, сахарную пудру, кофе и ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Холодные сливки взбейте миксером до пышной консистенции. Осторожно добавьте смесь с маскарпоне и перемешайте до получения нежного крема. Укладывайте блины один на другой, щедро смазывая каждый слой кремом. Верхний слой также покройте кремом и посыпьте какао. Поставьте торт в холодильник на 3–4 часа, чтобы слои пропитались, а крем хорошо застыл.

Блинный торт «Тирамису» — отличная идея для тех, кто хочет удивить близких красивым десертом без сложных кулинарных приёмов. В нём сочетаются нежность сливочного крема, насыщенный шоколадный вкус и лёгкая кофейная горчинка. Подавайте охлаждённым, нарежьте на порционные кусочки и готовьтесь к комплиментам.

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