Рецепты
86
1 мин

Блины гречневые на молоке — оригинальный рецепт

Блины гречневые на молоке — это идеальный, полезный завтрак. Гречка придает блинам насыщенный вкус и делает их более питательными.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
159 ккал
Блины гречневые

Блины гречневые / © Credits

Подайте с гречишным медом, с соленой рыбой, творожным сыром или сметаной.

Ингредиенты

мука гречневая
150 г
яйца куриные
2 шт
молоко
250 г
вода
130 мл
сливочное масло
1,5 ст. л
сахар
1 ст. л
соль
щепотка
растительное масло

Приготовление

  1. В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте до легкой пены.

  2. Влейте молоко, воду, растопленное сливочное масло, всыпьте просеянную гречневую муку и перемешайте до однородного состояния.

  3. Дайте тесту постоять при комнатной температуре 20-30 минут. Если тесто сильно загустело, разбавьте его еще молоком.

  4. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы

  • Если блины не прилипают к сковороде, смазывать растительным маслом перед каждым блином не обязательно.

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

