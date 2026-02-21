- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Блины гречневые на молоке — оригинальный рецепт
Блины гречневые на молоке — это идеальный, полезный завтрак. Гречка придает блинам насыщенный вкус и делает их более питательными.
Подайте с гречишным медом, с соленой рыбой, творожным сыром или сметаной.
Ингредиенты
- мука гречневая
- 150 г
- яйца куриные
- 2 шт
- молоко
- 250 г
- вода
- 130 мл
- сливочное масло
- 1,5 ст. л
- сахар
- 1 ст. л
- соль
- щепотка
- растительное масло
-
Приготовление
В миске соедините яйца, сахар, соль и взбейте до легкой пены.
Влейте молоко, воду, растопленное сливочное масло, всыпьте просеянную гречневую муку и перемешайте до однородного состояния.
Дайте тесту постоять при комнатной температуре 20-30 минут. Если тесто сильно загустело, разбавьте его еще молоком.
Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и жарьте блины на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы
Если блины не прилипают к сковороде, смазывать растительным маслом перед каждым блином не обязательно.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.