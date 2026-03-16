Блины из красного вина

Реклама

Блины — одно из тех блюд, которое никогда не выходит из моды. Их готовят в разных странах мира, от французских крепов до американских панкейков. Но иногда даже в классические рецепты стоит добавить немного творчества.

Один из таких гастрономических экспериментов — блины на красном вине, о рецепте которых рассказали на странице TastyStories. Алкоголь во время приготовления частично испаряется, остается легкий фруктовый аромат и красивый винный оттенок. В результате получается блюдо, которое имеет эффектный вид и на вкус не менее интересно. Такие блины могут стать отличной закуской к вечеринке, романтическому ужину или просто необычному семейному завтраку.

Ингредиенты красное вино 650 мл яйца 2 шт. масло 2 ст. л. мука 260-300 г

Приготовление

В большой миске соедините красное вино, яйца и масло. Хорошо перемешайте ингредиенты венчиком до однородной консистенции. Постепенно всыпайте муку и постоянно помешивайте тесто венчиком. Это поможет избежать комочков. Готовое тесто должно напоминать жидкий йогурт, именно такая текстура идеально подходит для тонких блинов. Лучше всего использовать антипригарную сковородку. Первый блин можно пожарить на небольшом количестве масла или масла гхи. После этого дополнительный жир обычно уже не нужен. Налейте тонкий слой теста на разогретую сковородку и готовьте на среднем огне. Интересная особенность этого рецепта — блины можно не переворачивать, тогда одна сторона останется насыщенного винного цвета.

Подача

Такие блины можно подавать как в сладком, так и в соленом варианте. Однако особенно удачно они сочетаются с деликатными ингредиентами. Самые популярные варианты:

Реклама

крем-сыр

слабосоленая красная рыба

сливочный сыр с зеленью

мягкий сыр с медом

ягодный соус

Для красивой подачи блины можно скрутить в маленькие рулеты или улитки.

Блины из красного вина — пример того, как простой рецепт можно превратить в гастрономическую изюминку. Они имеют необычный вид, деликатный аромат и прекрасно сочетаются с различными начинками.