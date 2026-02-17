ТСН в социальных сетях

Рецепты
45
1 мин

Блины из кукурузной муки — секреты идеального вкуса

Для того чтобы блинчики получились, тесто нужно обязательно оставить при комнатной температуре на 40-50 минут и перед выпеканием еще раз хорошо перемешать.

Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
200 ккал
Блины из кукурузной муки

Блины из кукурузной муки / © Credits

Готовые блины можно смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Они отлично сочетаются с разными начинками, а если вам захочется приготовить соленый вариант, просто уменьшите количества сахара в тесте.

Ингредиенты

кукурузная мука
100 гр
молоко
250 мл
яйца куриные
2 шт
сахар
2 ст. л
растительное масло
2 ст. л
соль
щепотка

Приготовление

  1. Яйца с сахаром и солью, взбейте миксером в пышную пену.

  2. Влейте молоко, перемешайте, всыпьте кукурузную муку, еще раз взбейте слегка массу миксером, влейте растительное масло и перемешайте.

  3. Накройте тесто и оставьте при комнатной температуре на 40-50 минут.

  4. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте слегка растительным маслом, и обжарьте блин с двух сторон, на среднем огне, до золотистого цвета.

  5. Выложите его на блюдо и таким же образом, не смазывая сковороду растительным маслом, обжарьте остальные блины.

Советы

  • Молоко используйте любой жирности.

  • Перед выпеканием каждого блина, массу перемешивайте, так как кукурузная мука легко оседает на дно.

45
