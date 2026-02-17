- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Блины из кукурузной муки — секреты идеального вкуса
Для того чтобы блинчики получились, тесто нужно обязательно оставить при комнатной температуре на 40-50 минут и перед выпеканием еще раз хорошо перемешать.
Готовые блины можно смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Они отлично сочетаются с разными начинками, а если вам захочется приготовить соленый вариант, просто уменьшите количества сахара в тесте.
Ингредиенты
- кукурузная мука
- 100 гр
- молоко
- 250 мл
- яйца куриные
- 2 шт
- сахар
- 2 ст. л
- растительное масло
- 2 ст. л
- соль
- щепотка
Приготовление
Яйца с сахаром и солью, взбейте миксером в пышную пену.
Влейте молоко, перемешайте, всыпьте кукурузную муку, еще раз взбейте слегка массу миксером, влейте растительное масло и перемешайте.
Накройте тесто и оставьте при комнатной температуре на 40-50 минут.
Сковороду хорошо разогрейте, смажьте слегка растительным маслом, и обжарьте блин с двух сторон, на среднем огне, до золотистого цвета.
Выложите его на блюдо и таким же образом, не смазывая сковороду растительным маслом, обжарьте остальные блины.
Советы
Молоко используйте любой жирности.
Перед выпеканием каждого блина, массу перемешивайте, так как кукурузная мука легко оседает на дно.