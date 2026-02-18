- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Блины из пшена — необычный рецепт
Если у вас осталась пшенная каша с завтрака или обеда, приготовьте необычные блины, которые очень вкусные, полезные и сытные.
Смажьте их сливочным маслом, посыпьте сахаром и подайте со сметаной.
Ингредиенты
- пшено
- 250 г
- яйца куриные
- 2 шт
- молоко 2,5%
- 400 мл
- сливочное масло
- 70 г
- сахар
- 1 ст. л
- соль
- щепотка
Приготовление
Пшено промойте кипятком, чтобы не было горечи, затем холодной водой и откиньте на дуршлаг.
Выложите в чашу блендера, влейте 200 миллилитров молока и пробейте до однородного состояния.
Добавьте остальное молоко, растопленное сливочное масло, яйца, сахар, соль и хорошо перемешайте венчиком.
Сковороду хорошо разогрейте, налейте блинное тесто (сковороду маслом не смазывайте), распределите по всей поверхности и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
Пшенную кашу можно сварить заранее и хранить ее в холодильнике.