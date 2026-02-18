ТСН в социальных сетях

Блины из пшена — необычный рецепт

Если у вас осталась пшенная каша с завтрака или обеда, приготовьте необычные блины, которые очень вкусные, полезные и сытные.

Блины

Блины / © Credits

Смажьте их сливочным маслом, посыпьте сахаром и подайте со сметаной.

Ингредиенты

пшено
250 г
яйца куриные
2 шт
молоко 2,5%
400 мл
сливочное масло
70 г
сахар
1 ст. л
соль
щепотка

Приготовление

  1. Пшено промойте кипятком, чтобы не было горечи, затем холодной водой и откиньте на дуршлаг.

  2. Выложите в чашу блендера, влейте 200 миллилитров молока и пробейте до однородного состояния.

  3. Добавьте остальное молоко, растопленное сливочное масло, яйца, сахар, соль и хорошо перемешайте венчиком.

  4. Сковороду хорошо разогрейте, налейте блинное тесто (сковороду маслом не смазывайте), распределите по всей поверхности и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Пшенную кашу можно сварить заранее и хранить ее в холодильнике.

