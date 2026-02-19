ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
19
19
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Блины на манке и молоке без муки — рецепт нежного блюда

Особенность приготовления блинов в том, что готовятся они на манке и молоке без муки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
180 ккал
Блины

Блины / © Credits

Блины получаются мягкие, нежные, не рвутся и не прилипают к сковороде.

Ингредиенты

манная крупа
160 г
яйца куриные
2 шт
молоко
600 мл
крахмал
1 ст. л
сахар
60 г
ванильный сахар
10 г
растительное масло
2 ст. л + (для смазывания сковороды)
соль
щепотка

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью.

  2. Влейте половину молока и, продолжая взбивать, всыпьте манную крупу и крахмал, затем влейте вторую половину молока, растительное масло и все хорошо перемешайте, оставьте на 10-15 минут, чтобы манка успела набухнуть.

  3. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, налейте на сковороду тесто и круговыми движениями распределите его по всей поверхности.

  4. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

  • Все ингредиенты используйте комнатной температуры.

  • Крахмал используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
19
