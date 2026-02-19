- Дата публикации
- 19
- 1 мин
Блины на манке и молоке без муки — рецепт нежного блюда
Особенность приготовления блинов в том, что готовятся они на манке и молоке без муки.
Блины получаются мягкие, нежные, не рвутся и не прилипают к сковороде.
Ингредиенты
- манная крупа
- 160 г
- яйца куриные
- 2 шт
- молоко
- 600 мл
- крахмал
- 1 ст. л
- сахар
- 60 г
- ванильный сахар
- 10 г
- растительное масло
- 2 ст. л + (для смазывания сковороды)
- соль
- щепотка
Приготовление
В миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью.
Влейте половину молока и, продолжая взбивать, всыпьте манную крупу и крахмал, затем влейте вторую половину молока, растительное масло и все хорошо перемешайте, оставьте на 10-15 минут, чтобы манка успела набухнуть.
Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, налейте на сковороду тесто и круговыми движениями распределите его по всей поверхности.
Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
Все ингредиенты используйте комнатной температуры.
Крахмал используйте любой.